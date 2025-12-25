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Тесты про Geely
Preface
4,9
9 отзывов
1 970 новых
95 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Чемпионат седанов бизнес-класса: Geely Preface против Changan Lamore
5
6
18 июня
Тесты
Toyota Camry против всех: кто победит в чемпионате бизнес-класса
10
23
4 июня
Тесты
Первый тест Geely Preface, растерявшего 50 сил: три главных факта
9
7
6 апреля
Тесты
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 седанов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
10
15
5 ноября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 моделей дешевле 4 миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
7
7
7 октября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 седанов и лифтбеков 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
9
24
24 сентября 2025
Тесты
Подборки
Geely Preface: 5 мнений о седане, заставляющем вспомнить традиционные ценности
10
19
11 июля 2025
Тесты
GAC Empow против Geely Preface: тест дерзких седанов на каждый день
6
1
5 июня 2025
Тесты
Подробный тест и обзор Geely Preface: все плюсы и минусы «китайца» для тех, кто скучает по VW Passat
14
3
24 февраля 2025
Тесты
VW Passat против Geely Preface: стоит ли тосковать по немецкой «классике»?
10
71
6 февраля 2025
Тесты
Geely Preface против Chery Arrizo 8: сравнительный тест солидных седанов на замену Camry и Passat
2
55
12 декабря 2024
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Geely
Preface
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