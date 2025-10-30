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Тесты про Geely
Coolray
4,5
108 отзывов
302 новых
968 с пробегом
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Geely Coolray после обновления: первый тест в трёх фактах
4
10
17 июня
Тесты
В поисках настроения: выводим двух «китайцев», Ладу и старый-добрый WRX на трек
3
1
30 октября 2025
Тесты
Видео
На эмоциях: Subaru WRX против Лады и резвых «китайцев» на гоночном треке
17
22
30 октября 2025
Тесты
GAC GS3 против Geely Coolray: изучаем дерзкого новичка на фоне эмоционального лидера класса
4
8
22 ноября 2024
Тесты
Geely Coolray: пять мнений о заводном компакте, который теперь существует в двух ипостасях
10
22 октября 2024
Тесты
Свежий Jolion против Coolray и C5: сравнительный тест самых народных кроссоверов
3
20
2 мая 2024
Тесты
Лучший из 9: экспертный супертест городских кроссоверов
7
51
14 декабря 2023
Тесты
Новый Geely Coolray: 5 главных выводов после первого теста
2
1
23 октября 2023
Тесты
Geely Coolray: 4 мнения о популярном компакт-кроссовере
27 января 2023
Тесты
Вместо Креты? Сравниваем Chery Tiggo 4 Pro с Geely Coolray
5
31 октября 2022
Тесты
Жили-были три китайца… Exeed LX против Haval Jolion и Geely Coolray: сравнительный тест
1
5 мая 2022
Тесты
Теорема доказана: подробный тест Geely Coolray
18
7 апреля 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Geely
Coolray
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