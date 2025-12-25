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Тесты про Geely
Okavango
4,6
12 отзывов
481 новых
65 с пробегом
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Видео
Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Тесты
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Семейный супертест: выбираем лучший крупный кроссовер из 9 претендентов
3
9 октября 2025
Тесты
Видео
Лучший из девяти: экспертный супертест больших кроссоверов и роскошного гибрида
36
43
9 октября 2025
Тесты
Топ-5 кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
18
89
21 августа 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест Geely Okavango: плюсы и минусы семиместного великана без полного привода
Партнёр рубрики
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Финуслуги
18
17
21 апреля 2025
Тесты
Okavango против X90 Plus и TXL: тест крупных, но очень разных семейных кроссов
2
16 мая 2024
Тесты
Первый тест большого кроссовера Geely Okavango, который собран из простых решений
4
16 февраля 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Geely
Okavango
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