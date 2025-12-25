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Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 среднеразмерных кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
19
24
22 октября 2025
Тесты
Топ-5 кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
18
89
21 августа 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест и обзор Geely EX5: плюсы и минусы электрокроссовера с официальной гарантией
9
4
19 мая 2025
Тесты
Тест Geely EX5 — первого электрокара марки в России, который может дать больше, чем кажется
12
12
4 апреля 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Geely
EX5
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