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Тесты про Geely
Atlas
4,7
112 отзывов
2 063 новых
573 с пробегом
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Видео
Прогресс или стагнация? Как выглядит «Москвич M70» на фоне успешного Geely Atlas
8
13
5 июня
Тесты
Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Тесты
Подборки
Лучший из десяти: экспертный супертест свежих и хитовых кроссоверов
71
51
31 июля 2025
Тесты
Haval F7 против Geely Atlas: тест кроссоверов, которые метят в бестселлеры
8
27
15 мая 2025
Тесты
Soueast S07 против Geely Atlas: тест очень разных одноклассников с АКП и 4х4
10
13
30 апреля 2025
Тесты
Подробный тест и обзор Geely Atlas: все плюсы и минусы кроссовера с «биполяркой»
4
4
16 июля 2024
Тесты
Полноприводный Geely Atlas с «автоматом»: первый тест в 5 фактах
8
13
27 июня 2024
Тесты
Лучший кроссовер из 7: экспертный супертест среднеразмерных моделей
14
36
10 июня 2024
Тесты
Geely Atlas против Jaecoo J7: сравнительный тест самых нескучных кроссоверов из Китая
2
16
25 января 2024
Тесты
Самый первый тест нового Geely Atlas в 7 главных фактах
1
5
29 декабря 2023
Тесты
Кубок Большой Пользы: тест двух популярных кроссоверов (и одного китайского)
2
6
9 июля 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Geely
Atlas
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