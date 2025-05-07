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Разбор про Geely
Atlas
4,7
112 отзывов
2 067 новых
616 с пробегом
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Притоки «Волги»: насколько надёжны машины, возродившие советскую марку
12
22
14 апреля
Разбор
Скидки есть, но «база» и передний привод в дефиците: реальные цены на Geely Atlas
5
5
7 мая 2025
Разбор
Столько денег уходит на содержание Geely Atlas, который купили случайно: дневник трат
1
12
14 июля 2023
Разбор
Журнал Авто.ру
Разбор
Geely
Atlas