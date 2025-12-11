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Подборки про Geely
Atlas
4,7
112 отзывов
2 091 новых
626 с пробегом
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Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Подборки
Тесты
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от «второго» Geely Atlas
3
34
11 декабря 2025
Подборки
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Geely Atlas от тех, кто ездил на машинах привычных марок
16
91
28 мая 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
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Geely
Atlas
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