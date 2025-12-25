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про Geely
4,5
727 отзывов
14 252 новых
6 051 с пробегом
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Качественные?! Топ-5 компактных и надёжных кроссоверов из Китая за 2 000 000 рублей
3
1
25 мая
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Geely Сoolray
5
7
23 апреля
Подборки
Ушли из России: пять моделей, которые недавно покинули наш рынок
28
50
26 февраля
Подборки
Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Подборки
Тесты
Можно, а зачем? Странные и спорные рекорды китайских автобрендов
7
3
11 февраля
Подборки
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
5
3 февраля
Подборки
Тесты
В продаже! Неочевидные «китайцы» за полцены новой Lada Granta
3
3
26 января
Подборки
Вторичка
Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Подборки
Тесты
В продаже! Свежие полноприводники из Китая по цене обновлённой Niva Travel
3
1
19 января
Подборки
Вторичка
Ломают стереотипы: топ-5 больших и надёжных китайских кроссоверов за 3 000 000 рублей
4
2
13 января
Подборки
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Подборки
Тесты
1
2
3
Журнал Авто.ру
Подборки
Geely
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