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про Geely
4,5
715 отзывов
13 118 новых
5 537 с пробегом
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Учебник
В продаже! Неочевидные «китайцы» за полцены новой Lada Granta
3
3
26 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Свежие полноприводники из Китая по цене обновлённой Niva Travel
3
1
19 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Живые и дешёвые «китайцы» старой школы
10
12
23 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Всё о надёжности Geely Coolray I поколения: характерные проблемы компактного кроссовера
1
4
5 июня 2025
Вторичка
Учебник
Тариф «Комфорт»: 6 подержанных седанов гольф-класса за 2 000 000 рублей
1
10
28 декабря 2024
Подборки
Вторичка
6 интересных компакт-кроссоверов с пробегом дешевле нового «Москвича»
2
10 августа 2023
Подборки
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