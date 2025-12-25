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про Geely
4,5
727 отзывов
14 420 новых
5 626 с пробегом
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Учебник
Чемпионат седанов бизнес-класса: Geely Preface против Changan Lamore
5
6
18 июня
Тесты
Geely Coolray после обновления: первый тест в трёх фактах
4
10
17 июня
Тесты
Прогресс или стагнация? Как выглядит «Москвич M70» на фоне успешного Geely Atlas
8
13
5 июня
Тесты
Toyota Camry против всех: кто победит в чемпионате бизнес-класса
10
23
4 июня
Тесты
Первый тест Geely Preface, растерявшего 50 сил: три главных факта
9
7
6 апреля
Тесты
Можно мягче: первый тест Geely Monjaro с новой подвеской
8
9
11 марта
Тесты
Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Тесты
Подборки
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
4
3 февраля
Тесты
Подборки
Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Тесты
Подборки
Подробный тест Geely EX5 EM-i: все плюсы и минусы простого, но эффективного гибрида
16
10
19 января
Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
1
2
3
4
5
6
7
Журнал Авто.ру
Тесты
Geely
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