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Тесты про Geely
Emgrand
4,5
102 отзыва
6 новых
262 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Про бизнес
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
4
3 февраля
Тесты
Подборки
Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Первый тест бюджетного седана Belgee S50: чем он лучше и хуже Geely Emgrand
17
29
30 сентября 2025
Тесты
Подробный тест и обзор Geely Emgrand: все плюсы и минусы элегантного седана с понятной начинкой
6
7
2 ноября 2024
Тесты
Сравнительный тест трёх альтернатив Весте: Jetta VA3 против Geely Emgrand и Omoda S5
12
24 октября 2024
Тесты
Geely Emgrand против Omoda S5: сравнительный тест недорогих седанов с «автоматами»
15
18 января 2024
Тесты
Первый тест седана Geely Emgrand, который действительно способен потрепать нервы Весте
1
8
30 ноября 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Geely
Emgrand
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