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Тесты про Geely
Tugella
4,7
42 отзыва
547 с пробегом
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Разбор
Первый тест «бюджетной» Geely Tugella: 200 сил и цена до 4 миллионов
1
9
21 сентября 2023
Тесты
Большой тест полноприводных китайских кроссоверов: экспертные испытания на спецоборудовании
8
25
5 июля 2023
Тесты
Обновлённый Geely Tugella: 5 фактов после первого теста
1
16 января 2023
Тесты
Совет другу. Пять мнений про кросс-купе Geely Tugella
20 октября 2022
Тесты
Награда за смелость. Все плюсы и минусы Geely Tugella: подробный тест
1
29 августа 2022
Тесты
Премиум-замещение. Exeed TXL против Geely Tugella: сравнительный тест дорогих китайских кроссоверов
1
1
9 августа 2022
Тесты
Модники. Geely Tugella против Haval F7x: сравнительный тест китайских кросс-купе
1
30 мая 2022
Тесты
Первый тест самого дорогого кроссовера из Китая: 6 вопросов к Geely Tugella
1
46
27 ноября 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Geely
Tugella
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