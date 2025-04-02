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Тесты про Geely
Monjaro
4,6
67 отзывов
5 105 новых
980 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Можно мягче: первый тест Geely Monjaro с новой подвеской
8
9
11 марта
Тесты
Geely Monjaro против Jaecoo J8: тест крупных и недешёвых, но очень разных кроссоверов
23
29
2 апреля 2025
Тесты
Nissan X-Trail против Geely Monjaro: сравнение конкурентов из параллельных вселенных
16
44
26 декабря 2024
Тесты
Экспертный тест Geely Monjaro: все плюсы и минусы китайского хита
2
14
10 июля 2023
Тесты
Geely Monjaro против Exeed TXL: что выбрать вместо Кодиака
12
13 июня 2023
Тесты
Первый тест Geely Monjaro — самого роскошного кроссовера марки в России
16
21 марта 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Geely
Monjaro
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