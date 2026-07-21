Пять баллов — максимальная экспертная оценка, которую может получить участник подробного теста Журнала Авто.ру. Те новинки рынка, что ближе всего к верхней планке по нашей методике, вам должны быть известны. А что насчёт аутсайдеров? В 2025-м мы собрали антитоп, куда вошли в основном китайские «бюджетники» последних лет. По итогам первой половины 2026 года в числе отстающих — вполне интересные машины. Объединяет их происхождение: это оригинальные модели из КНР либо адаптированные для России и доступные под другими именами автомобили.
Belgee X70 (3,65 балла из 5)
Открывает список — немолодой китайский паркетник Geely Atlas Pro, локализованный в соседней Белоруссии. Как Belgee X70 (посмотреть на Авто.ру) кроссовер хорошо у нас известен, а его популярность не даёт повода для едких шуток. Почему сравнительно недорогой автомобиль угодил в антитоп по итогам первой половины года?
Дело вовсе не в болячках, на которые нельзя закрыть глаза. Belgee радует понятной эргономикой, вместительным интерьером, практичностью, неплохим шасси и достойным по меркам класса оснащением. При этом на фоне конкурентов он не блистает: трансформация салона не на высоте, дорожный просвет в 171 мм невелик, а, например, трёхцилиндровый мотор на 150 сил из-за конструктива передаёт в салон неприятные микровибрации. В итоге — не более чем неплохой результат после детального знакомства.
«Москвич М70» (3,62 балла из 5)
Чуть ниже в рейтинге оказалась новая модель «Москвича» — адаптированный для нашего рынка британо-китайский паркетник MG HS под индексом М70 (посмотреть на Авто.ру), оппонент среднеразмерным Haval F7 и Geely Atlas. В сравнении с «Москвичами» XXI века на основе линейки бренда JAC кроссоверы M-серии воспринимаются более сбалансированными. И всё же испытанная нами «семидесятка» оказалась далека от идеала, особенно в конкурентном сегменте.
В числе минусов не примелькавшейся пока машины — простоватая отделка салона, скудный выбор комплектаций и передний привод без альтернатив. Если Belgee выше предлагает два ведущих колеса лишь в исполнениях подешевле, то кроссовер московской (крупноузловой) сборки — строго моноприводный. При этом доплатить можно за более мощный двигатель: двухлитровый агрегат выдаёт 200 сил против 150 у 1,5-литрового и делает автомобиль резвым.
Geely EX5 EM-i (3,56 балла из 5)
Если чисто электрический вариант кроссовера Geely EX5 в прошлом году получил хороший балл от экспертов, то гибридный EX5 EM-i (посмотреть на Авто.ру) в 2026 году оценён ниже. Почему так?
Дело отчасти в высоких ожиданиях от продуктов марки Geely, которые обычно демонстрируют интересно настроенное шасси и подкупают управляемостью. В этом смысле последовательно-параллельный гибрид с 99-сильным ДВС и электромотором у передних колёс стереотипы не поддерживает. Но большее влияние на оценку оказала зарядка батареи машины. Официально EX5 EM-i готов принимать ток от быстрых терминалов, но тестовый гибрид отказался забирать из сети более 8 кВт, так что обещанные производителем 30 кВт и 20 минут у штекера реальностью не стали.
Что до запаса хода, он на практике не так далёк от паспортного: полностью заправленный и заряженный кроссовер обещал 943 км в цикле WLTP, а покрыл в неидеальных условиях достойные 762 километра.
Changan Lamore (3,48 балла из 5)
Невысокой вышла оценка интересного в целом седана Changan Lamore (посмотреть на Авто.ру), а повлияла на неё российская адаптация. Точнее — почти полное её отсутствие.
Главными минусами четырёхдверки стали куцый зимний пакет (тепло можно подать исключительно на водительское кресло, никакие другие подогревы не предусмотрены в принципе), проблемный местами медиакомплекс без русификации и электронные сбои, замеченные на тестовой машине. К недостаткам Lamore мы отнесли также простенькую отделку салона (хотя автомобиль формально отнесён к бизнес-классу) и отсутствие выбора комплектаций. А вот силовой агрегат и его экономичность, пресловутое соотношение цена/оснащение нас приятно удивили. Вероятно, обрадуют и покупателей «Чангана».
Foton Tunland G9 (3,44 балла из 5)
Пикап по определению не самый практичный и универсальный транспорт. И невысокий итоговый балл грузовичка Foton Tunland G9 (посмотреть на Авто.ру) вроде бы предсказуем. И всё же поясним, что повлияло на оценку пятиместного рамника с дизельным мотором и привлекательной ценой.
Трио замеченных нами минусов китайской машины — неудобные (жёсткие и плоские) кресла, дефицит места на втором ряду и скудный зимний пакет. Медиакомплекс «Фотона» по современным меркам простоват, а выгодный прайс на деле оказывается итогом странных упрощений. Тем не менее полноприводный Tunland G9, несмотря на невыдающийся результат, может стать интересной для покупки рабочей лошадкой. У него тяговитый и экономичный 162-сильный дизель, надёжная трансмиссия и отсек над рессорной подвеской, в который можно смело грузить почти что угодно. В лидеры класса Foton не метит, но среди себе подобных не теряется.
Если придётся взять машину из списка, что выберете?
Фотографии: Вячеслав Крылов