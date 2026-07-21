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Антитоп чистокровных и не очень «китайцев»: рейтинг 2026 года на основе экспертных тестов

Пять новинок со скромными экспертными оценками
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Пять баллов — максимальная экспертная оценка, которую может получить участник подробного теста Журнала Авто.ру. Те новинки рынка, что ближе всего к верхней планке по нашей методике, вам должны быть известны. А что насчёт аутсайдеров? В 2025-м мы собрали антитоп, куда вошли в основном китайские «бюджетники» последних лет. По итогам первой половины 2026 года в числе отстающих — вполне интересные машины. Объединяет их происхождение: это оригинальные модели из КНР либо адаптированные для России и доступные под другими именами автомобили.

Belgee X70 (3,65 балла из 5)

Открывает список — немолодой китайский паркетник Geely Atlas Pro, локализованный в соседней Белоруссии. Как Belgee X70 (посмотреть на Авто.ру) кроссовер хорошо у нас известен, а его популярность не даёт повода для едких шуток. Почему сравнительно недорогой автомобиль угодил в антитоп по итогам первой половины года?

Дело вовсе не в болячках, на которые нельзя закрыть глаза. Belgee радует понятной эргономикой, вместительным интерьером, практичностью, неплохим шасси и достойным по меркам класса оснащением. При этом на фоне конкурентов он не блистает: трансформация салона не на высоте, дорожный просвет в 171 мм невелик, а, например, трёхцилиндровый мотор на 150 сил из-за конструктива передаёт в салон неприятные микровибрации. В итоге — не более чем неплохой результат после детального знакомства. 

«Москвич М70» (3,62 балла из 5)

Чуть ниже в рейтинге оказалась новая модель «Москвича» — адаптированный для нашего рынка британо-китайский паркетник MG HS под индексом М70 (посмотреть на Авто.ру), оппонент среднеразмерным Haval F7 и Geely Atlas. В сравнении с «Москвичами» XXI века на основе линейки бренда JAC кроссоверы M-серии воспринимаются более сбалансированными. И всё же испытанная нами «семидесятка» оказалась далека от идеала, особенно в конкурентном сегменте. 

В числе минусов не примелькавшейся пока машины — простоватая отделка салона, скудный выбор комплектаций и передний привод без альтернатив. Если Belgee выше предлагает два ведущих колеса лишь в исполнениях подешевле, то кроссовер московской (крупноузловой) сборки — строго моноприводный. При этом доплатить можно за более мощный двигатель: двухлитровый агрегат выдаёт 200 сил против 150 у 1,5-литрового и делает автомобиль резвым. 

Geely EX5 EM-i (3,56 балла из 5)

Если чисто электрический вариант кроссовера Geely EX5 в прошлом году получил хороший балл от экспертов, то гибридный EX5 EM-i (посмотреть на Авто.ру) в 2026 году оценён ниже. Почему так?

Дело отчасти в высоких ожиданиях от продуктов марки Geely, которые обычно демонстрируют интересно настроенное шасси и подкупают управляемостью. В этом смысле последовательно-параллельный гибрид с 99-сильным ДВС и электромотором у передних колёс стереотипы не поддерживает. Но большее влияние на оценку оказала зарядка батареи машины. Официально EX5 EM-i готов принимать ток от быстрых терминалов, но тестовый гибрид отказался забирать из сети более 8 кВт, так что обещанные производителем 30 кВт и 20 минут у штекера реальностью не стали.

Что до запаса хода, он на практике не так далёк от паспортного: полностью заправленный и заряженный кроссовер обещал 943 км в цикле WLTP, а покрыл в неидеальных условиях достойные 762 километра.

Changan Lamore (3,48 балла из 5)

Невысокой вышла оценка интересного в целом седана Changan Lamore (посмотреть на Авто.ру), а повлияла на неё российская адаптация. Точнее — почти полное её отсутствие. 

Главными минусами четырёхдверки стали куцый зимний пакет (тепло можно подать исключительно на водительское кресло, никакие другие подогревы не предусмотрены в принципе), проблемный местами медиакомплекс без русификации и электронные сбои, замеченные на тестовой машине. К недостаткам Lamore мы отнесли также простенькую отделку салона (хотя автомобиль формально отнесён к бизнес-классу) и отсутствие выбора комплектаций. А вот силовой агрегат и его экономичность, пресловутое соотношение цена/оснащение нас приятно удивили. Вероятно, обрадуют и покупателей «Чангана».

Foton Tunland G9 (3,44 балла из 5)

Пикап по определению не самый практичный и универсальный транспорт. И невысокий итоговый балл грузовичка Foton Tunland G9 (посмотреть на Авто.ру) вроде бы предсказуем. И всё же поясним, что повлияло на оценку пятиместного рамника с дизельным мотором и привлекательной ценой.

Трио замеченных нами минусов китайской машины — неудобные (жёсткие и плоские) кресла, дефицит места на втором ряду и скудный зимний пакет. Медиакомплекс «Фотона» по современным меркам простоват, а выгодный прайс на деле оказывается итогом странных упрощений. Тем не менее полноприводный Tunland G9, несмотря на невыдающийся результат, может стать интересной для покупки рабочей лошадкой. У него тяговитый и экономичный 162-сильный дизель, надёжная трансмиссия и отсек над рессорной подвеской, в который можно смело грузить почти что угодно. В лидеры класса Foton не метит, но среди себе подобных не теряется.

Если придётся взять машину из списка, что выберете?

Belgee X70
«Москвич М70»
Changan Lamore
Foton Tunland G9
Geely EX5 EM-i

Фотографии: Вячеслав Крылов

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