Открывает список — немолодой китайский паркетник Geely Atlas Pro, локализованный в соседней Белоруссии. Как Belgee X70 (посмотреть на Авто.ру) кроссовер хорошо у нас известен, а его популярность не даёт повода для едких шуток. Почему сравнительно недорогой автомобиль угодил в антитоп по итогам первой половины года?

Дело вовсе не в болячках, на которые нельзя закрыть глаза. Belgee радует понятной эргономикой, вместительным интерьером, практичностью, неплохим шасси и достойным по меркам класса оснащением. При этом на фоне конкурентов он не блистает: трансформация салона не на высоте, дорожный просвет в 171 мм невелик, а, например, трёхцилиндровый мотор на 150 сил из-за конструктива передаёт в салон неприятные микровибрации. В итоге — не более чем неплохой результат после детального знакомства.