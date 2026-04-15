Открывает антирейтинг удачный в целом китайский кроссовер, который запнулся на старте продаж. Балл чуть ниже среднего GAC GS4 (посмотреть на Авто.ру) получил главным образом из-за особенностей комплектации: на нашем тесте была единственная в тот момент переднеприводная версия с весьма компромиссным оснащением.

Хотя ехал GAC неплохо, воспринимался комфортным и вместительным, он проигрывал соперникам буквально на ровном месте. Важный для России набор «тёплых» опций был скудным, в салоне и багажнике недоставало чуть ли не базовых для класса вещей (вроде откидного подлокотника, люка в крыше или электропривода тяжёлой пятой двери), а четыре ведущих колеса не предусматривались. Позже на рынок вышел топ-вариант GS4 AWD (посмотреть на Авто.ру) с обеими ведущими осями, более мощным (231 л.с. против 170 л.с.) мотором и начинкой побогаче. И вот он уже казался сбалансированной покупкой. Правда, доплата за вещи, которых раньше не было, вышла существенной — примерно полмиллиона рублей.