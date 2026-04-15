Кроссовер — автомобиль, способный решать целый набор задач. Но далеко не все машины делают это с блеском. Собрали пять вседорожных моделей российского рынка — компактных, доступных и не очень, которые не смогли добиться высокой экспертной оценки по итогам подробных тестов Журнала Авто.ру с 2024 по 2026 годы.
GAC GS4 2WD (3,27 балла из 5)
Открывает антирейтинг удачный в целом китайский кроссовер, который запнулся на старте продаж. Балл чуть ниже среднего GAC GS4 (посмотреть на Авто.ру) получил главным образом из-за особенностей комплектации: на нашем тесте была единственная в тот момент переднеприводная версия с весьма компромиссным оснащением.
Хотя ехал GAC неплохо, воспринимался комфортным и вместительным, он проигрывал соперникам буквально на ровном месте. Важный для России набор «тёплых» опций был скудным, в салоне и багажнике недоставало чуть ли не базовых для класса вещей (вроде откидного подлокотника, люка в крыше или электропривода тяжёлой пятой двери), а четыре ведущих колеса не предусматривались. Позже на рынок вышел топ-вариант GS4 AWD (посмотреть на Авто.ру) с обеими ведущими осями, более мощным (231 л.с. против 170 л.с.) мотором и начинкой побогаче. И вот он уже казался сбалансированной покупкой. Правда, доплата за вещи, которых раньше не было, вышла существенной — примерно полмиллиона рублей.
Lada Niva Travel 1.8 (3,08 балла из 5)
Планомерно обновляемая российская Niva (посмотреть на Авто.ру) в 2025 году получила апдейт внешности, а вместе с ним — новый 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 сил и кое-что по части шасси. Но в полном смысле современной отечественная модель с полным приводом не стала — слишком крепки уходящие в XX век корни. Однако средненький экспертный балл для олдскульного вседорожника — норма. Более того, кое-что вроде яркой оптики или медиацентра с сервисами Яндекса можно считать поводами для гордости.
Тем не менее к Niva Travel нужно привыкать, а особенности — учитывать. В поездках придётся мириться с посторонними звуками, тряской на мелких кочках и минимальным комфортом в целом. Движение на Ладе может утомлять, поэтому без реальной необходимости покорять плохие дороги и удаляться от асфальта смысла в покупке подобной машины мало. По крайней мере, для горожанина, не имеющего второго автомобиля для повседневных дел.
VGV U75Plus (2,96 балла из 5)
Собираемый в Белоруссии китайский паркетник VGV с семиместным салоном не попадает в категорию компактов, хотя оценивается относительно недорого. Прямо сейчас это — один из самых доступных вариантов машины для большой семьи. Вдобавок у U75Plus (посмотреть на Авто.ру) довольно мощный 199-сильный двигатель, убедительная разгонная динамика и ёмкий багажник. Однако невысокий балл по итогам теста получен неспроста.
VGV подвели не только отсутствие полного привода (дозаказать его нельзя), значительный топливный аппетит и несовременный салон. Автомобилю недостаёт калибровки подвески, «тёплых» опций (по крайней мере, в базе) и защиты кузова, включая оцинковку металла. Да и электроника порой чудит. Отсюда и странноватое общее впечатление по итогам теста. Впрочем, цена и размер автомобиля для кого-то, возможно, способны перевесить горстку значительных минусов.
Livan X3 Pro (2,94 балла из 5)
В случае с маленьким Livan невысокий балл — вполне очевидная оценка, за которой не скрываются конструктивные провалы либо жирные минусы. Компактный X3 Pro (эта модель на Авто.ру) просто не даёт многого, ограничиваясь базисом: скромные габариты, удовлетворительное оснащение и невысокая цена в расчёте на непритязательного покупателя, подыскивающего максимально понятную иномарку.
В силу возраста — X3 Pro можно считать развитием модели образца 2009 года — кросс-хэтч не предлагает современных решений: эргономика компромиссна, дизайн несвеж, а цифровизация минимальна. Говорить о практичности и удобстве тоже нужно с оговорками: багажник скромный, на заднем ряду тесно, а набор подогревов удивительно скудный. При этом покупателю с небольшим бюджетом автомобильчик достанется c двумя педалями (в трансмиссии — вариатор), цепкими дисковыми (по кругу) тормозами и 103-сильным двигателем, весьма энергичным в городе.
JAC JS3 (2,73 балла из 5)
Самый маленький JAC оставил схожее послевкусие и получил сравнимый вердикт. Невысокий балл по итогам подробного теста плюс нижняя строчка в нашем супертесте «бюджетников» — итог комбинации возраста, формата и оснащения. JS3 (эта модель на Авто.ру) — вариант для тех, кто прицельно ищет недорогую новую машину вместо Лады и готов сознательно закрыть глаза на многое.
JS3 в этом кузове стукнуло больше десяти лет, хотя отдельные элементы модели — ещё старше. Список оснащения, предлагающий без пары-тройки позиций лишь базовый набор, скуден даже по меркам российского эконом-класса. К тому же JAC сложно назвать вариантом для любых поездок. Потенциал и настройки агрегатов делают модель удобной в городе, а на шоссе в кросс-хэтче с парусным кузовом, кислой динамикой и слабой шумоизоляцией становится неуютно. И, конечно, у компакта есть оппоненты, большая часть которых моложе, моднее, резвее и ненамного дороже.
Фотографии: Вячеслав Крылов