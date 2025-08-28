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Подборки про Geely
Coolray
4,5
108 отзывов
413 новых
1 058 с пробегом
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Качественные?! Топ-5 компактных и надёжных кроссоверов из Китая за 2 000 000 рублей
3
1
25 мая
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Geely Сoolray
5
7
23 апреля
Подборки
Ушли из России: пять моделей, которые недавно покинули наш рынок
28
50
26 февраля
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Geely Coolray
7
16
28 августа 2025
Подборки
6 интересных компакт-кроссоверов с пробегом дешевле нового «Москвича»
2
10 августа 2023
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Вторичка
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Geely
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