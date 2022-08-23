Завод комплектующих в Москве, дешёвые седаны из Ирана для РФ и падение авторынка. Главное за день

Добрый вечер! Компания Bentley разработала нетривиальную бутылку для напитков. Она горизонтальная и заключена в нечто, напоминающее арт-объект. Необычно оформленная ёмкость будет использована для виски, который ещё предстоит изготовить. А теперь — к действительно важным новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Завод по выпуску комплектующих
В Москве завершилось строительство нового завода по производству автомобильных комплектующих. Предполагается, что на предприятии будет налажен выпуск компонентов для АвтоВАЗа и «Москвича». Объём инвестиций в строительство комплекса общей площадью 36,6 тысячи квадратных метров превысил 2,9 миллиарда рублей. На площадке планируется ежегодно производить более 150 видов штампованных деталей для 250 тысяч легковых машин.
Первый тест электромобиля Polestar 2
Бренд Polestar за свою относительно недолгую жизнь был переосмыслен сразу дважды. Сначала он превратился из гоночной команды в придворное тюнинг-ателье Volvo, а затем трансформировался в обособленную марку для производства оригинальных машин на электротяге. И если судить по модели Polestar 2, то это удачное решение! Мы познакомились с электрокаром и готовы рассказать об основных его особенностях — как в тексте, так и в видеоформате.
Немного важных новостей
- В России может появиться ещё один иранский седан дешевле Lada Vesta
- Вслед за Россией сборку автомобилей Hyundai остановили в Казахстане
- Крупнейший дилер предрёк российскому авторынку падение на 70%
- Мощный китайский кроссовер Corvette 07 от BYD: первые фото
Почитать перед сном
Наш читатель рассказал о неприятной ситуации товарища, который «употреблял» за границей и лишился из-за этого водительских прав в России. Оказывается, разрешённые за рубежом действия способны привести к проблемам по возвращению домой: разъясняет юрист.
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Среди автомобилей, которые попадают в нашу страну из Японии, есть не только праворульные уникумы, но и привычные модели, получившие на родине нетривиальные доработки. Дикие, но симпатичные, абсурдные, но мощные, забавные и практичные разом — эти тачки покажутся интересными как скучным прагматикам, так и любителям залихватского тюнинга! Мы нашли на Авто.ру автомобили Toyota и Lexus, которые японцы доработали так, как в России не очень принято.
Кстати!
Многие автолюбители совмещают покупку и продажу машины в одну процедуру — в виде обмена транспортными средствами с другими владельцами. Рассказываем, как это правильно оформить!
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