Завод комплектующих в Москве, дешёвые седаны из Ирана для РФ и падение авторынка. Главное за день

Наш читатель рассказал о неприятной ситуации товарища, который «употреблял» за границей и лишился из-за этого водительских прав в России. Оказывается, разрешённые за рубежом действия способны привести к проблемам по возвращению домой: разъясняет юрист.

***

Среди автомобилей, которые попадают в нашу страну из Японии, есть не только праворульные уникумы, но и привычные модели, получившие на родине нетривиальные доработки. Дикие, но симпатичные, абсурдные, но мощные, забавные и практичные разом — эти тачки покажутся интересными как скучным прагматикам, так и любителям залихватского тюнинга! Мы нашли на Авто.ру автомобили Toyota и Lexus, которые японцы доработали так, как в России не очень принято.

