За полгода ГИБДД Москвы нашла больше 10 000 машин, находящихся в розыске

За первое полугодие с помощью таких систем задержаны более 7000 транспортных средств с аннулированным учётом, из которых более 600 были зарегистрированы на уже умерших людей. Также сотрудники ДПС выявили более 60 водителей, управлявших машиной после лишения прав судом.