За полгода ГИБДД Москвы нашла больше 10 000 машин, находящихся в розыске

С начала года столичные автоинспекторы задержали 10 176 разыскиваемых транспортных средств. Для их выявления в потоке используются специальные автоматизированные системы, поясняет телеграм-канал ведомства.
- В распоряжении ГИБДД есть мобильные устройства с установленным специальным программным обеспечением. Оно распознаёт в потоке по номерным знакам машины, находящиеся в розыске, с прекращённой регистрацией или принадлежащие водителям, лишённым прав. Алгоритм ПО позволяет подключаться к ближайшим комплексам фиксации нарушений и отслеживать передвижение разыскиваемых автомобилей.
- За первое полугодие с помощью таких систем задержаны более 7000 транспортных средств с аннулированным учётом, из которых более 600 были зарегистрированы на уже умерших людей. Также сотрудники ДПС выявили более 60 водителей, управлявших машиной после лишения прав судом.
В лидеры по угонам в Москве вышли корейские автомобили. По статистике компании «АльфаСтрахование», у них восемь мест в топ-10. Чаще всего преступники похищают кроссоверы Hyundai Santa Fe и седаны Hyundai Sonata.
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