Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

За полгода ГИБДД Москвы нашла больше 10 000 машин, находящихся в розыске

С начала года столичные автоинспекторы задержали 10 176 разыскиваемых транспортных средств. Для их выявления в потоке используются специальные автоматизированные системы
Новости

С начала года столичные автоинспекторы задержали 10 176 разыскиваемых транспортных средств. Для их выявления в потоке используются специальные автоматизированные системы, поясняет телеграм-канал ведомства.

Читайте нас в Дзене!
  • В распоряжении ГИБДД есть мобильные устройства с установленным специальным программным обеспечением. Оно распознаёт в потоке по номерным знакам машины, находящиеся в розыске, с прекращённой регистрацией или принадлежащие водителям, лишённым прав. Алгоритм ПО позволяет подключаться к ближайшим комплексам фиксации нарушений и отслеживать передвижение разыскиваемых автомобилей.
  • За первое полугодие с помощью таких систем задержаны более 7000 транспортных средств с аннулированным учётом, из которых более 600 были зарегистрированы на уже умерших людей. Также сотрудники ДПС выявили более 60 водителей, управлявших машиной после лишения прав судом.

В лидеры по угонам в Москве вышли корейские автомобили. По статистике компании «АльфаСтрахование», у них восемь мест в топ-10. Чаще всего преступники похищают кроссоверы Hyundai Santa Fe и седаны Hyundai Sonata.

Верите в эффективность камер наблюдения?

Да, от них не скрыться
Нет, это всё для красоты
Надеюсь, на себе проверять не придётся

Подождите

Новости загружаются

#ГАИ#Москва#Статистика
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё