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Chery представила сразу пять новинок под молодёжным брендом Kaiyi

НовостиКирилл МалышевКомменты

Молодёжный бренд Kaiyi, принадлежащий китайской компании Chery и выпускающий недорогие модели, презентовал пять новинок: седан, два городских суперкомпакта, кроссовер и прототип кросс-купе. Все модели (кроме последней) должны поступить в продажу в Китае в I–II квартале 2023 года.

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Kaiyi Xuandu EV

  • Kaiyi Xuandu EV длиной 4700 миллиметров представляет собой электрическую и перелицованную версию седана Chery Arrizo 7. Его мотор выдаёт 163 лошадиные силы и 240 Нм. Ёмкость батарей не указана, но по дальности хода будет две версии  с автономностью 350 и 410 километров по циклу CLTC. В серию новинка должна пойти в I квартале 2023 года.
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Kaiyi i-EA 01

  • Kaiyi i-EA 01 и 02 — два городских электрических суперкомпакта. Отличия между ними в том, что у первого три двери, 3080 миллиметров длины, два или четыре посадочных места. У второго — пять дверей, 3818 миллиметров, четыре или пять мест. Производство моделей запустят также в I квартале будущего года.
  • Электромотор установлен спереди. На короткой версии он выдаёт 48 л.с., а три варианта аккумулятора обеспечивают запас хода 155, 210 и 301 километр. Пятидверка на 20 сил мощнее, а проезжать может 210, 301 или 401 километр. Позже появится последовательный гибрид с ДВС в качестве генератора для зарядки батареи на ходу.
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Kaiyi i-FA 01

  • Кроссовер Kaiyi i-FA 01 на фотографиях кажется меньше, чем он есть на самом деле. В нём 4738 миллиметров длины и семь посадочных мест. Можно будет заказать переднеприводную версию с одним электромотором (204 л.с.) или полноприводную с двумя двигателями (367 л.с.).
  • Это не чистый электромобиль, а гибрид, в котором бензиновая «четвёрка» 1.5 с наддувом отвечает за зарядку батареи. При этом аккумулятор можно зарядить и от стационарной сети. Ёмкость небольшая, поэтому без использования ДВС батареи хватает всего на 120–180 километров пробега. Модель появится в продаже во II квартале 2023-го.
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Kaiyi i-XA 01

  • Производство Kaiyi i-XA 01 планируют запустить только в 2024 году, поэтому пока он показан в статусе концепта. Это кросс-купе длиной 4850 миллиметров приводят в движение два электромотора суммарной отдачей 449 сил и 600 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает около 5,3 секунды. Параметры батареи не раскрыты. Общий дизайн вряд ли изменится, но боковины конструктивно, скорее всего, сделают более традиционными, со средней стойкой и обычными задними дверями.

В России Chery собирается запустить третий бренд. К Chery и Exeed в IV квартале присоединится марка Omoda. Её первой моделью станет кроссовер С5. У себя на родине он стоит в переводе на рубли меньше 900 000.

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