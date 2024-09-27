Берегите глаза: самые безумные проекты ателье Mansory 2024 года

Немецкое ателье Mansory, открытое в конце 1980-х выходцем из Ирана Курошем Мансори, известно на весь мир экстравагантным тюнингом. И работы компании вряд ли могут оставить кого-то равнодушным. Однако эмоции от проектов фирмы всегда оказываются противоречивыми. Мы выбрали пять самых неординарных машин ателье, представленных в 2024 году, чтобы вы смогли внимательнее изучить их, а затем высказать своё мнение о стиле Mansory в комментариях.
MCX Pergusa
Лаконичный итальянский спорткар Maserati MC20 после инъекции Mansory стал не таким уж и лаконичным. На крыше автомобиля теперь красуется воздухозаборник в формульном стиле, а формирует новый образ Мазерати широкий многоуровневый обвес с массивным антикрылом. Кованого карбона тюнеры не пожалели: из него выполнены не только новые детали, но и вообще весь кузов! Ну и что за тюнинг-проект без новых колёс? Поэтому MC20 получила кованые диски с центральной гайкой диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.
Салон MCX Pergusa в ателье предлагают изготовить на вкус клиента. Демонстрационный экземпляр получил чёрно-апельсиновый интерьер со стреловидными узорами и фирменными вышивками. Относиться к такому стилю можно как угодно, но качество изготовления — на высоте.
Трёхлитровую «турбошестёрку» купе дополнили новой управляющей электроникой и кастомной выхлопной системой собственной разработки, за счёт чего отдача выросла на 120 лошадиных сил — теперь она развивает 750 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Мощности хватает, чтобы среднемоторный спорткар из Модены разгонялся до 100 км/ч за 2,6 секунды и упирался в 355 км/ч максималки. Всего ателье планирует построить пять таких машин.
P9LM EVO 900 Cabrio
Вероятно, в Штутгарте и представить не могли, что их модели когда-то будут выглядеть вот так, но в Mansory так чувствуют. Открытый Porsche 911 Turbo с лёгкой руки тюнеров получил тройной выхлоп, двухэтажный спойлер в дополнение к «утиному хвосту», широченные и многослойные «юбки», а также новый углепластиковый капот, своими выштамповками напоминающий классический Beetle.
В мятно-белом салоне появились облегчённые ковши с каркасом из карбона. На руль вывели индикатор переключения передач, а маленький экран на «баранке» может показывать обороты двигателя и текущую скорость. Ну а на полу лежат коврики из натуральной кожи.
И без того спортивную подвеску 911 Turbo дропнули на 10 мм, а модернизация двигателя привела к увеличению мощности на 250 сил. Теперь 3,8-литровый битурбомотор развивает 900 л.с. и 1050 Нм. 0–100 км/ч спорткар выполняет за 2,5 секунды, максималка — 340 км/ч. Тираж таких кабриолетов — семь экземпляров.
Mansory P950
Мятный цвет очень нравится дизайнерам Mansory. Ну а как ещё объяснить тягу использовать кожу такого оттенка в принципиально разных проектах? Она была у 911-го выше и есть у Mercedes-Benz S-класса, о котором пойдёт речь сейчас.
На самом же деле новая обивка и многочисленные карбоновые вставки — это все изменения интерьера флагманского Мерседеса. Куда больше досталось внешности машины. Она обзавелась несвойственным солидному седану диффузором с квартетом выхлопных патрубков, массивной «губой» спереди, а также новой радиаторной решёткой с ушками. Нравится вам такой внешний вид или нет — не важно, ведь в Mansory настаивают, что обвес — аэродинамически эффективен!
Не остался без внимания и четырёхлитровый V8. Его мощность подскочила до умопомрачительных 950 л.с. и 1565 Нм. «Сотню» премиальный седан набирает за 3,1 секунды (на 0,2 секунды быстрее оригинала). Максимальная скорость не изменилась и составляет 290 км/ч. И если вдруг такой отдачи вам многовато, можно выбрать более скромный вариант: всего-то на 880 сил.
Spectre
Курош Мансори когда-то начинал именно с тюнинга автомобилей Rolls-Royce. И страсть к тяжёлому британскому люксу не утихла в нём по сей день.
Для большого электрического купе Spectre разработали обвес из «голого» карбона, в который вошли боковые «юбки», губа переднего бампера, новый капот, «жабры» на крыльях, два небольших спойлера сзади и массивный диффузор, который можно дополнить стоп-сигналом в духе машин Формулы-1. В нижней части переднего бампера появились новые ходовые огни, а с подсвечиваемой решётки радиатора и дверных молдингов полностью исчез хром. Диаметр колёсных дисков — 24 дюйма, но можно выбрать и 23-дюймовые модели.
Салон перешит в чёрно-оранжевой гамме (ещё одно любимое цветовое сочетание). Никуда не делся и знаменитый потолок «звёздное небо», только теперь иллюминация встроена ещё и в дверные карты, а также боковые панели задних сидений. Электрическую силовую установку спецы трогать не стали. По умолчанию Rolls-Royce Spectre развивает 585 сил и может проехать без подзарядки до 520 километров.
Mansory Pugnator
В сентябре руки специалистов Mansory дошли и до первого кроссовера в истории Ferrari — Purosangue. Естественно, тираж органичен — всего выпустят семь экземпляров.
Рецептура осталась прежней. На кузове появилось огромное количество новых деталей, конечно же, изготовленных из карбона. Недостатка нештатных воздухозаборников тоже не наблюдается: они появились на передних крыльях и капоте. Сзади кроссовер, получивший название Pugnator, смотрится особенно агрессивно за счёт огромного диффузора, четырёхствольного выхлопа и антикрыла.
Салон бешеного (755 сил вместо штатных 725) паркетника с V12 обшит белой кожей, а логотипы ателье появились везде, где это возможно — в том числе на дверях и ремнях безопасности.
Бонус: BSTN GT XI
Косить траву тоже можно на стиле! Особенно когда газонокосилка прокачана в Mansory. Этот проект появился не в 2024-м, а намного раньше, однако не рассказать про него мы просто не могли. Проект создали вместе с магазином спортивной одежды и обуви BSTN. И это — оммаж кроссовкам Air Jordan XI! Кресло заменили на карбоновый ковш, а на руле и крышке моторного отсека появилась традиционная карбоновая отделка. На травосборнике установили спойлер, а выхлопные патрубки заменены на более выразительные.
Что за трактор взят за основу, в ателье напрямую не заявляют. Спереди газонокосилка напоминает смесь Gelandewagen с Willys, и похожих моделей среди серийных косилок найти не удалось. Выполнили BSTN GT XI в единственном экземпляре.