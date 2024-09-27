Берегите глаза: самые безумные проекты ателье Mansory 2024 года

Лаконичный итальянский спорткар Maserati MC20 после инъекции Mansory стал не таким уж и лаконичным. На крыше автомобиля теперь красуется воздухозаборник в формульном стиле, а формирует новый образ Мазерати широкий многоуровневый обвес с массивным антикрылом. Кованого карбона тюнеры не пожалели: из него выполнены не только новые детали, но и вообще весь кузов! Ну и что за тюнинг-проект без новых колёс? Поэтому MC20 получила кованые диски с центральной гайкой диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади.

Салон MCX Pergusa в ателье предлагают изготовить на вкус клиента. Демонстрационный экземпляр получил чёрно-апельсиновый интерьер со стреловидными узорами и фирменными вышивками. Относиться к такому стилю можно как угодно, но качество изготовления — на высоте.

Трёхлитровую «турбошестёрку» купе дополнили новой управляющей электроникой и кастомной выхлопной системой собственной разработки, за счёт чего отдача выросла на 120 лошадиных сил — теперь она развивает 750 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Мощности хватает, чтобы среднемоторный спорткар из Модены разгонялся до 100 км/ч за 2,6 секунды и упирался в 355 км/ч максималки. Всего ателье планирует построить пять таких машин.