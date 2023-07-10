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Компания Changan представила седан Lamore для России

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Changan представила на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге седан Lamore, продажи которого в Китае стартовали нынешней зимой. Официально подтверждено, что седан станет 14-й моделью бренда в нашей стране. Кроме того, Changan назвала характеристики четырёхдверки, хотя и не озвучила конкретной даты старта продаж.

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  • В России Changan Lamore планируется комплектовать полуторалитровым турбомотором, форсированным до 180 л.с. и 300 Нм. Работает он с семиступенчатым «роботом», привод только передний. Тем самым российский седан оказался на 10 сил мощнее, чем было анонсировано для домашнего рынка в феврале.
  • Габариты будущей новинки — 4770х1840х1440 миллиметров, колёсная база — 2765 миллиметров. Таким образом, Changan Lamore почти совпадает по размерам с другим седаном из Китая Chery Arrizo 8 и заметно крупнее лифтбека Changan Uni-V, с которым очень схож стилистикой экстерьера.
  • Цена седана пока не озвучена. Учитывая, что в Китае модель позиционируется как бюджетная, вероятнее всего, Lamore окажется доступнее Uni-V, который стоит минимум 2 729 900 рублей. При этом у Changan уже имеется более дешёвый седан Eado Plus по цене от 2 159 900 рублей, который оснащается менее мощным двигателем. Таким образом, стоимость Lamore должна уложиться в этот диапазон.

Предыдущей новинкой бренда, который располагает самой насыщенной официальной линейкой в России, стал пикап Hunter Plus. Эту модель позиционируют как представителя бизнес-класса, что и обуславливает начальную цену 3 309 900 рублей.

При прочих равных — седан или лифтбек?

Комментарии1

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Артур10 июля 2023 17:09
примерно в 700 тысяч раз красивее камрей, пассатов, супербов, сонат и на 40% красивее к5
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