Компания Changan представила седан Lamore для России

Компания Changan представила на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге седан Lamore, продажи которого в Китае стартовали нынешней зимой. Официально подтверждено, что седан станет 14-й моделью бренда в нашей стране. Кроме того, Changan назвала характеристики четырёхдверки, хотя и не озвучила конкретной даты старта продаж.