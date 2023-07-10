Компания Changan представила седан Lamore для России

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Компания Changan представила на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге седан Lamore, продажи которого в Китае стартовали нынешней зимой. Официально подтверждено, что седан станет 14-й моделью бренда в нашей стране. Кроме того, Changan назвала характеристики четырёхдверки, хотя и не озвучила конкретной даты старта продаж.
Предыдущей новинкой бренда, который располагает самой насыщенной официальной линейкой в России, стал пикап Hunter Plus. Эту модель позиционируют как представителя бизнес-класса, что и обуславливает начальную цену 3 309 900 рублей.
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