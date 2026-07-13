Как менялись цены на автомобили с пробегом в июне

Средняя стоимость машин с пробегом в июне практически не изменилась, предложение осталось на прежнем уровне, однако внутри рынка продолжаются заметные перестановки. Дилеры наращивают количество автомобилей и фиксируют рост интереса покупателей, тогда как частный сегмент постепенно сокращается. При этом отдельные модели продолжают заметно дорожать или дешеветь.
Общая динамика рынка
В июне 2026 года средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет составила 1,66 млн рублей, увеличившись всего на 0,3% по сравнению с маем. По данным Авто.ру Бизнес, рынок окончательно вышел из периода резких колебаний, характерных для конца прошлого года, и демонстрирует признаки устойчивого равновесия.
Структура предложения при этом продолжает меняться. Количество активных объявлений распределилось так:
- У дилеров выросло с 98,7 тыс. до 100 тыс.
- У профессиональных продавцов сократилось с 29,2 тыс. до 28,4 тыс.
- Количество частных объявлений снизилось с 389,7 тыс. до 386,2 тыс.
Одновременно усиливается интерес покупателей именно к дилерским автомобилям. В июне просмотры объявлений дилеров выросли на 15%, количество открытий контактных данных — сразу на 22%, а число добавлений автомобилей в избранное увеличилось на 7%.
Наиболее высокий спрос по-прежнему сосредоточен в массовом сегменте. На автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1,5 млн рублей приходится почти половина всех обращений покупателей, несмотря на то что их доля в предложении заметно ниже.
У каких продавцов сильнее всего изменились цены
Наиболее заметная корректировка произошла у автодилеров. Средняя стоимость автомобилей в этом сегменте снизилась с 2,24 млн до 2,21 млн рублей. Вероятно, на показатель повлияло расширение ассортимента за счёт более доступных автомобилей.
У профессиональных продавцов, напротив, средняя цена выросла с 2,15 млн до 2,20 млн рублей, тогда как у частных владельцев увеличение оказалось минимальным — с 1,45 млн до 1,46 млн рублей. В результате средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке практически не изменилась, подтвердив переход к стабильному состоянию.
Какие машины с пробегом подорожали
Самым заметным ростом стоимости в июне отметился седан Kaiyi E5, который прибавил 2,1% и достиг средней цены 1,34 млн рублей. Следом расположился Haval F7 первого поколения после рестайлинга 2022–2024 годов выпуска. Его средняя стоимость выросла на 1,9%, превысив 2 млн рублей.
Также в число моделей с наиболее заметным ростом вошли ЗАЗ Chance, прибавивший 1,6%, и Mazda CX-7 первого поколения после рестайлинга, стоимость которой увеличилась на 1,4%.
По сравнению с весной темпы роста заметно снизились: если в мае отдельные модели дорожали сразу на 5%, то в июне максимальное увеличение составило чуть более 2%.
Лидеры по снижению цены
Более выраженной оказалась динамика снижения стоимости отдельных моделей. Сильнее всего в июне подешевел Geely Coolray первого поколения после рестайлинга. Средняя цена автомобиля снизилась на 5,3% — почти до 1,99 млн рублей. Второе место заняла Lada 2115, потерявшая 4,7% стоимости. Средняя цена модели опустилась до 222 тыс. рублей.
Какие модели продавались быстрее всего
Самым ликвидным автомобилем массового сегмента внезапно стал Nissan Terrano — его средний срок продажи (ССП) составляет всего 25 дней.
Высокую скорость продаж также демонстрируют Renault Sandero (33 дня), Kia Rio( 44). Неплохую оборачиваемость традиционно демонстируют модели Lada. Топ-5 моделей эконом-сегмента, которые продавались быстрее всего в июне, представили в таблице. Уточним, что если машины продаются одинаковое количество дней, они в таблице представлены в одной строчке.
Марка автомобиля
Средняя цена, ₽
ССП
Nissan Terrano
1 418 647
25
Renault Sandero
1 062 942
33
Lada XRAY / Renault Duster
888 846 / 1 413 207
40
Kia Rio
1 351 154
44
Lada Niva Travel
1 057 712
45
Среди популярных семейных кроссоверов быстрее остальных покупателей находят Mazda CX-5, Haval Jolion, Renault Kaptur — в среднем за 35–37 дней. Но лидер прошлого месяца Hyundai Creta сместился на второе место, уступив Geely Coolray. Средний срок продажи последнего пока всего 32 дня.
Марка автомобиля
Средняя цена, ₽
ССП
Geely Coolray
1 707 385
32
Hyundai Creta
1 797 715
33
Mazda CX-5
2 624 281
35
Haval Jolion
1777 019
36
Renault Kaptur
1450565
37
В премиальном сегменте быстрее других продаются BMW 1 Series и Audi A3, тогда как Porsche Cayenne остается одним из наиболее «долгих» автомобилей вторичного рынка — в среднем около 85 дней.
Марка автомобиля
Средняя цена, ₽
ССП
BMW 1er
1 884 017
36
Audi A3
1 988 993
39
BMW 3er
3 207 028
50
BMW X7 / BMW X4
8 992 843 / 4 781 772
59
BMW X4
4 781 772
60
В целом сроки продажи продолжают сокращаться. У дилеров показатель сохранился на уровне 37 дней, у профессиональных продавцов снизился с 35 до 34 дней, а на частном рынке — со 129 до 126 дней.
В каких регионах выгоднее покупать машину с пробегом
В июне наиболее заметное снижение средней стоимости автомобилей произошло в Нижегородской области, где цены сократились на 1,4%.
Также отрицательная динамика зафиксирована в:
- Ханты-Мансийском автономном округе (–1,2%).
- Красноярском крае (–0,8%).
- Свердловской области (–0,6%).
- Самарской области (–0,3%).
Самый заметный рост цен произошел в Удмуртии (+5,1%), Пермском крае (+4,7%) и Челябинской области (+1,8%). По итогам первого полугодия наиболее существенное изменение структуры предложения произошло также в Пермском крае (+16,6%), Удмуртии (+14,7%) и Самарской области (+13%).
В крупнейших городах страны цены остались высокими.
- В Москве средняя стоимость автомобиля с пробегом приблизилась к 3 млн рублей.
- В Санкт-Петербурге достигла 2,22 млн рублей.
Судя по данным аналитики, июнь стал для вторичного рынка месяцем стабилизации. Средняя стоимость автомобилей практически перестала меняться, однако перераспределение спроса продолжается. Покупатели всё чаще выбирают автомобили у дилеров, что подтверждает рост просмотров объявлений и обращений, тогда как частный рынок постепенно сокращает свою долю. При этом ценовая динамика всё больше зависит не от общего состояния рынка, а от популярности конкретных моделей и изменения структуры предложения.