Как менялись цены на автомобили с пробегом в июне

Средняя стоимость машин с пробегом в июне практически не изменилась, предложение осталось на прежнем уровне, однако внутри рынка продолжаются заметные перестановки. Дилеры наращивают количество автомобилей и фиксируют рост интереса покупателей, тогда как частный сегмент постепенно сокращается. При этом отдельные модели продолжают заметно дорожать или дешеветь.

Общая динамика рынка

В июне 2026 года средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет составила 1,66 млн рублей, увеличившись всего на 0,3% по сравнению с маем. По данным Авто.ру Бизнес, рынок окончательно вышел из периода резких колебаний, характерных для конца прошлого года, и демонстрирует признаки устойчивого равновесия.

Структура предложения при этом продолжает меняться. Количество активных объявлений распределилось так:

У дилеров выросло с 98,7 тыс. до 100 тыс.

У профессиональных продавцов сократилось с 29,2 тыс. до 28,4 тыс.

Количество частных объявлений снизилось с 389,7 тыс. до 386,2 тыс.

Одновременно усиливается интерес покупателей именно к дилерским автомобилям. В июне просмотры объявлений дилеров выросли на 15%, количество открытий контактных данных — сразу на 22%, а число добавлений автомобилей в избранное увеличилось на 7%.

Наиболее высокий спрос по-прежнему сосредоточен в массовом сегменте. На автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1,5 млн рублей приходится почти половина всех обращений покупателей, несмотря на то что их доля в предложении заметно ниже.

У каких продавцов сильнее всего изменились цены

Наиболее заметная корректировка произошла у автодилеров. Средняя стоимость автомобилей в этом сегменте снизилась с 2,24 млн до 2,21 млн рублей. Вероятно, на показатель повлияло расширение ассортимента за счёт более доступных автомобилей.

У профессиональных продавцов, напротив, средняя цена выросла с 2,15 млн до 2,20 млн рублей, тогда как у частных владельцев увеличение оказалось минимальным — с 1,45 млн до 1,46 млн рублей. В результате средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке практически не изменилась, подтвердив переход к стабильному состоянию.

Какие машины с пробегом подорожали

Самым заметным ростом стоимости в июне отметился седан Kaiyi E5, который прибавил 2,1% и достиг средней цены 1,34 млн рублей. Следом расположился Haval F7 первого поколения после рестайлинга 2022–2024 годов выпуска. Его средняя стоимость выросла на 1,9%, превысив 2 млн рублей.