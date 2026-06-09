Сегмент автомобилей с пробегом в мае продолжил весеннюю тенденцию. Несмотря на снижение предложения в большинстве категорий автомобилей, спрос на вторичном рынке растёт. Особенно заметна активность покупателей в дилерском сегменте, где увеличилось количество просмотров объявлений и обращений. При этом динамика цен остаётся разнонаправленной: китайские автомобили подешевели относительно апреля, тогда как российские и европейские модели продолжили дорожать.

Общая динамика рынка

В мае 2026 года средняя стоимость автомобилей с пробегом не старше 15 лет сохранила умеренную положительную динамику.

Российские автомобили подорожали на 0,9% за месяц и на 4,6% год к году. Средняя цена достигла 736 тыс. рублей.

Европейские марки также продолжили рост. Их средняя стоимость увеличилась на 1,2% по сравнению с апрелем и достигла 2,45 млн рублей. За год европейские автомобили прибавили 4,2%.

Наиболее интересная ситуация сложилась с китайскими машинами. После нескольких месяцев роста средняя цена снизилась на 0,5%, составив 2,2 млн рублей. Однако в годовом выражении сегмент по-прежнему остаётся в плюсе — средняя стоимость китайских автомобилей выросла на 3,3%.

Одновременно рынок столкнулся с сокращением предложения. Количество объявлений о продаже «китайцев» уменьшилось на 1%, европейских автомобилей — на 3%, а российских — сразу на 5%. Таким образом, спрос постепенно начинает опережать объёмы поступающих на рынок машин.

Какие машины с пробегом подорожали

Наиболее заметный рост цен в мае показали как массовые модели отечественного производства, так и популярные китайские кроссоверы. Лидером месяца стала Lada 2115. Средняя стоимость модели выросла на 4,9% и достигла 232,6 тыс. рублей. Подобная динамика характерна для бюджетного сегмента, где сохраняется высокий спрос на максимально доступные автомобили.