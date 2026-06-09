Сегмент автомобилей с пробегом в мае продолжил весеннюю тенденцию. Несмотря на снижение предложения в большинстве категорий автомобилей, спрос на вторичном рынке растёт. Особенно заметна активность покупателей в дилерском сегменте, где увеличилось количество просмотров объявлений и обращений. При этом динамика цен остаётся разнонаправленной: китайские автомобили подешевели относительно апреля, тогда как российские и европейские модели продолжили дорожать.
Общая динамика рынка
В мае 2026 года средняя стоимость автомобилей с пробегом не старше 15 лет сохранила умеренную положительную динамику.
- Российские автомобили подорожали на 0,9% за месяц и на 4,6% год к году. Средняя цена достигла 736 тыс. рублей.
- Европейские марки также продолжили рост. Их средняя стоимость увеличилась на 1,2% по сравнению с апрелем и достигла 2,45 млн рублей. За год европейские автомобили прибавили 4,2%.
- Наиболее интересная ситуация сложилась с китайскими машинами. После нескольких месяцев роста средняя цена снизилась на 0,5%, составив 2,2 млн рублей. Однако в годовом выражении сегмент по-прежнему остаётся в плюсе — средняя стоимость китайских автомобилей выросла на 3,3%.
Одновременно рынок столкнулся с сокращением предложения. Количество объявлений о продаже «китайцев» уменьшилось на 1%, европейских автомобилей — на 3%, а российских — сразу на 5%. Таким образом, спрос постепенно начинает опережать объёмы поступающих на рынок машин.
Какие машины с пробегом подорожали
Наиболее заметный рост цен в мае показали как массовые модели отечественного производства, так и популярные китайские кроссоверы. Лидером месяца стала Lada 2115. Средняя стоимость модели выросла на 4,9% и достигла 232,6 тыс. рублей. Подобная динамика характерна для бюджетного сегмента, где сохраняется высокий спрос на максимально доступные автомобили.
Второе место занял Geely Emgrand EC7, который прибавил 2% и достиг средней цены 432,7 тыс. рублей. Среди более современных автомобилей продолжили дорожать китайские кроссоверы. Haval Jolion прибавил 1,5%, поднявшись до 1,84 млн рублей. Geely Coolray и Haval M6 стали дороже на 1,1%, достигнув 1,76 млн и 1,81 млн рублей соответственно.
Рост стоимости этих моделей подтверждает сохраняющийся интерес покупателей к относительно свежим китайским автомобилям, которые остаются более доступной альтернативой новым машинам.
Какие автомобили с пробегом подешевели
Несмотря на общий рост рынка, часть моделей в мае продемонстрировала заметное снижение цены. Это очень небольшой сегмент— по России не набралось даже топ-10. А значит, на рынке появились покупатели и продавцы, которые больше не готовы бесконечно снижать цену на машины, чтобы продать.
Самое серьёзное снижение зафиксировано у FAW Bestune B70. Средняя цена автомобиля упала сразу на 7,3%, до 1,41 млн рублей.
Существенно потерял в цене и рестайлинговый Haval F7 первого поколения. Стоимость модели снизилась на 5,5%, до 2 млн рублей.
Также в число лидеров по удешевлению вошли Geely Emgrand второго поколения (-3,3%, до 1,48 млн рублей) и Changan Alsvin (-3,2%, до 994 тыс. рублей).
Подобная динамика может быть связана с ростом конкуренции внутри китайского сегмента, где предложение новых моделей продолжает оказывать давление на цены автомобилей с пробегом.
У каких продавцов растёт предложение
В мае наиболее активно увеличивали продажи дилеры.
- Среднее количество активных объявлений у автодилеров выросло с 95,2 тыс. до 98,7 тыс. автомобилей. На фоне постепенного оживления рынка дилерский сегмент остаётся главным поставщиком автомобилей с пробегом.
- У профессиональных продавцов предложение, напротив, немного сократилось — с 29,9 тыс. до 29,2 тыс. объявлений.
- Частный рынок сохранил стабильность. Количество объявлений выросло незначительно — с 388,7 тыс. до 389,7 тыс.
Рост предложения у дилеров сопровождается повышением средней стоимости автомобилей — за месяц она незначительно прибавила, до 2,24 млн рублей. У профессиональных продавцов средняя стоимость выросла с 2,10 млн до 2,15 млн рублей. У частных продавцов показатель поднялся с 1,44 млн до 1,45 млн рублей.
Спрос смещается в сторону дилеров
Одной из главных особенностей мая стало дальнейшее укрепление дилерского сегмента. Так, количество просмотров дилерских объявлений выросло на 10% по сравнению с апрелем. Число открытий контактных данных увеличилось на 22%, а добавлений объявлений в избранное — на 18%. Такая динамика говорит о росте покупательской активности и готовности клиентов переходить от изучения рынка к реальному выбору автомобиля.
Дополнительным подтверждением служат сроки продажи автомобилей.
- У дилеров средний срок реализации автомобиля сократился с 40 до 37 дней.
- У профессиональных продавцов показатель улучшился еще сильнее — с 40 до 35 дней.
- Наименее ликвидным остаётся частный сегмент. Здесь средний срок продажи увеличился со 123 до 129 дней, что говорит о сохраняющемся разрыве между профессиональными участниками рынка и частниками.
Какие автомобили продаются быстрее всего
Ликвидность на вторичном рынке в мае остаётся наиболее высокой в массовом и среднем сегментах, где сроки экспозиции стабилизировались в диапазоне 30–40 дней. При этом структура лидеров постепенно смещается в сторону кроссоверов, в том числе китайских и локализованных моделей.
В бюджетном сегменте быстрее всего находят покупателя компактные кроссоверы и массовые модели с устойчивым спросом на региональных рынках.
- Лидером по скорости продаж стал Renault Duster. При средней цене 1,43 млн рублей автомобиль реализуется в среднем за 38 дней, сохраняя статус одного из самых ликвидных бюджетных кроссоверов на вторичном рынке.
- Сопоставимый результат показывает Lada XRAY. При средней цене 901,4 тыс. рублей срок продажи составляет 39 дней, что подтверждает стабильный спрос на недорогие универсальные модели отечественного производства.
- Nissan Terrano демонстрирует более высокую ликвидность внутри сегмента. Автомобиль стоимостью 1,42 млн рублей продаётся в среднем за 35 дней и фактически лидирует по оборачиваемости в эконом-классе.
В среднем ценовом диапазоне сохраняется высокая конкуренция между корейскими, японскими и китайскими кроссоверами, при этом разрыв по срокам продажи между моделями минимален.
- Hyundai Creta остаётся наиболее ликвидной моделью сегмента. При средней цене 1,80 млн рублей автомобиль продаётся в среднем за 31 день, удерживая лидерство по скорости сделки.
- Почти на том же уровне находятся Haval Jolion и Mitsubishi Outlander — 32 дня при средней стоимости 1,79 млн и 2,26 млн рублей соответственно. Это отражает устойчивый спрос как на новые китайские модели, так и на проверенные японские кроссоверы.
- Hyundai Tucson замыкает группу наиболее ликвидных моделей среднего сегмента. При цене 2,57 млн рублей срок продажи составляет 37 дней, что немного больше, чем у лидеров, но всё же в пределах высокой ликвидности.
В премиальном сегменте сроки продажи традиционно выше, однако ряд моделей демонстрирует относительно быструю оборачиваемость за счёт более доступного входа в бренд.
- Самым ликвидным автомобилем здесь стала Audi A3. При средней стоимости 2,02 млн рублей срок продажи составляет 39 дней, что заметно быстрее большинства премиальных моделей на рынке.
- BMW 1er реализуется в среднем за 40 дней при цене 1,88 млн рублей, сохраняя высокий интерес со стороны покупателей, ориентированных на компактные премиальные автомобили.
- Lexus NX закрывает тройку лидеров премиум-сегмента. При средней цене 3,47 млн рублей автомобиль продаётся в среднем за 41 день, оставаясь одним из наиболее востребованных кроссоверов в своём классе.
Сегмент
Автомобиль
Средняя цена, ₽
Средний срок продажи, дней
Эконом
Nissan Terrano
1 421 503
35
Renault Duster
1 429 979
38
Lada XRAY
901 420
39
Renault Sandero
1 065 541
39
Lada Niva Travel
1 064 967
46
Средний
Hyundai Creta
1 802 787
31
Haval Jolion
1 790 881
32
Mitsubishi Outlander
2 262 564
32
Hyundai Tucson
2 569 014
37
Geely Coolray
1 730 012
39
Премиум
Audi A3
2 016 487
39
BMW 1er
1 879 597
40
Lexus NX
3 467 978
41
Audi Q3
2 565 674
42
BMW X1
2 604 813
51
Где сегодня сосредоточен реальный спрос
Судя по просмотрам объявлений с телефонов, россияне продолжают активно искать максимально доступные автомобили, тогда как основной объём предложения сосредоточен в более дорогом сегменте.
- Самым насыщенным остаётся диапазон от 800 тыс. до 1,5 млн рублей. На него приходится четверть всех объявлений на рынке, однако доля покупательского интереса составляет около 20%.
- Наиболее сбалансированным выглядит сегмент с ценой автомобиля от 1,5 до 3 млн рублей. Здесь доли предложения и спроса практически совпадают — по 22%.
- Наиболее выраженный дефицит предложения наблюдается среди самых дешевых автомобилей. Машины стоимостью до 300 тыс. рублей формируют лишь 12% объявлений, но собирают 16% всех просмотров телефонов продавцов.
- Повышенный интерес покупателей также сохраняется в сегменте от 3 до 5 млн рублей, где на 8% объявлений приходится 10% просмотров.
В каких регионах автомобили дешевели
Наиболее заметное снижение средней стоимости автомобилей с пробегом в мае произошло в Мордовии и Кузбассе.
В Республике Мордовия средняя цена снизилась на 1,3% — до 878 тыс. рублей. Аналогичное снижение зафиксировано в Кемеровской области, где средняя стоимость составила 1,34 млн рублей.
В число регионов с наиболее заметной коррекцией также вошли Иркутская и Тюменская области (-1,1%), Белгородская область (-0,9%), Тульская область (-0,7%), Удмуртия и Воронежская область (-0,6%).
На Урале небольшое снижение показала Челябинская область — минус 0,5%, до 1,38 млн рублей.
Где автомобили дорожали быстрее всего
Самый высокий рост цен в мае зафиксирован в Тамбовской области. Средняя стоимость автомобиля с пробегом увеличилась сразу на 9% и превысила 1,15 млн рублей.
Следом идут:
- Курская область (+6,5%);
- Республика Марий Эл (+5%);
- Карачаево-Черкесия (+4,8%);
- Оренбургская область (+4,1%);
- Владимирская область (+4,1%).
Судя по данным рынка, май стал ещё одним месяцем укрепления вторичного сегмента. Несмотря на сокращение предложения, спрос продолжает расти, особенно в дилерском канале. Наиболее востребованными остаются доступные автомобили стоимостью до 300 тыс. рублей и ликвидные кроссоверы среднего ценового диапазона. Одновременно рынок постепенно возвращается к более высокой ценовой базе, что уже отражается на стоимости большинства популярных моделей с пробегом.