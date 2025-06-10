Автомобили с пробегом, которые сильнее всего подешевели в мае: рейтинг Авто.ру

По итогам мая самое существенное снижение средней стоимости зафиксировано на автомобили американских марок. Оно составило 1,5%, цена же теперь в 1,32 миллиона рублей. Год назад средняя цена была выше на 9%. Столь же заметно, год к году, упала средняя стоимость иномарок из Европы, Японии и Южной Кореи. Машина из каждой из этих стран, по итогам мая 2025 года стала стоить дешевле на 6%.

Меньше всего при сравнении мая 2025 к маю 2024 снизилась средняя стоимость подержанных отечественных и китайских автомобилей: по 3 % у каждого, достигнув 703 тыс. рублей для российских марок и 2,17 млн рублей для китайских. При этом за год китайские автомобили продемонстрировали наибольшее увеличение доли в общем объёме предложения. В прошедшем месяце она достигла почти 8% против 5% годом ранее. В остальном распределение долей по странам сохраняется на стабильном уровне: почти треть приходится на европейские марки, следом идут японские (22%) и южнокорейские (16,5%). За ними следуют отечественные автомобили с долей 13,4%.

Топ самых подешевевших моделей с пробегом

В мае 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке отмечено у кроссовера Exeed LX. Оно составило 4% относительно апрельских значений, достигнув 1,8 миллиона рублей. Следом за ним расположились полноразмерный пикап RAM 1500 поколения (-3,5%; 10,2 млн рублей), Lada 2113 (-3%; 228 тыс. рублей), внедорожник Great Wall Hover 3 (-3%; 711 тыс. рублей) и компактный Chevrolet Aveo T250 (-3%; 485 тыс. рублей).

Учитывая, что китайские модели составляют всё более солидную долю рынка, собрали отдельно и рейтинг машин со вторичного рынка, которые больше всего подешевели в мае 2025 года.