Автомобили с пробегом, которые сильнее всего подешевели в мае: рейтинг Авто.ру

На фоне увеличения объёма предложения в сегменте автомобилей с пробегом не старше 15 лет на Авто.ру, средние цены продолжают демонстрировать незначительное снижение. Авто.ру Оценка установила, что по итогам мая средняя стоимость автомобиля иностранной марки, исключая Китай, уменьшилась относительно апреля почти на 20 тысяч рублей и составила 2,3 млн рублей.
По итогам мая самое существенное снижение средней стоимости зафиксировано на автомобили американских марок. Оно составило 1,5%, цена же теперь в 1,32 миллиона рублей. Год назад средняя цена была выше на 9%. Столь же заметно, год к году, упала средняя стоимость иномарок из Европы, Японии и Южной Кореи. Машина из каждой из этих стран, по итогам мая 2025 года стала стоить дешевле на 6%.
Меньше всего при сравнении мая 2025 к маю 2024 снизилась средняя стоимость подержанных отечественных и китайских автомобилей: по 3 % у каждого, достигнув 703 тыс. рублей для российских марок и 2,17 млн рублей для китайских. При этом за год китайские автомобили продемонстрировали наибольшее увеличение доли в общем объёме предложения. В прошедшем месяце она достигла почти 8% против 5% годом ранее. В остальном распределение долей по странам сохраняется на стабильном уровне: почти треть приходится на европейские марки, следом идут японские (22%) и южнокорейские (16,5%). За ними следуют отечественные автомобили с долей 13,4%.
Топ самых подешевевших моделей с пробегом
В мае 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке отмечено у кроссовера Exeed LX. Оно составило 4% относительно апрельских значений, достигнув 1,8 миллиона рублей. Следом за ним расположились полноразмерный пикап RAM 1500 поколения (-3,5%; 10,2 млн рублей), Lada 2113 (-3%; 228 тыс. рублей), внедорожник Great Wall Hover 3 (-3%; 711 тыс. рублей) и компактный Chevrolet Aveo T250 (-3%; 485 тыс. рублей).
Учитывая, что китайские модели составляют всё более солидную долю рынка, собрали отдельно и рейтинг машин со вторичного рынка, которые больше всего подешевели в мае 2025 года.
Добавим, что в топ попали сразу две модели, которые сняты с производства: классический рамный внедорожник Great Wall Hover H3 (2010 – 2015) и бюджетный кроссовер Lifan X60 (2011 – 2015). Это означает, что на рынке существует довольно стабильный спрос на проверенные временем модели, а покупатели, особенно в регионах, продолжают ориентироваться на доступные, ремонтопригодные и хорошо знакомые автомобили. Кроме того, на фоне роста цен на новые автомобили, покупатели ищут альтернативу в подержанных машинах, особенно в ценовой категории до 700–800 тыс. рублей, где как раз и находятся Hover H3 и Lifan X60.
В мае 2025 года состояние вторичного авторынка таково, что машины практически не дорожают, динамика в положительную сторону была статистически незначительной. Повышение стоимости в пределах 0,1–0,2% наблюдается у Haval F7x, Jeep Grand Cherokee и Ford Explorer. Это менее чем 2–3 тысячи рублей при средней цене около 2 млн рублей, что укладывается в рамки обычных рыночных колебаний и не отражает устойчивого тренда.
Что происходит в регионах на рынке подержанных машин
В мае список регионов, в которых средняя стоимость по итогам месяца снизилась больше всего, возглавила Новосибирская область. По сравнению с апрельскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 4,5% – до 2 млн рублей.
Целиком первая пятёрка сложилась следующим образом. В Рязанской области машины стали дешевле сразу на 4%, достигнув средней цены в 1 млн рублей. В Приморском крае средняя стоимость автомобилей с пробегом опустилась на 3,5%, составив 2,4 млн рублей — это один из самых высоких ценников в пятёрке регионов с наибольшим падением, что может быть связано с высоким спросом на SUV и праворульные модели.
Во Вологодской области наблюдается снижение на 3%, средняя цена авто здесь составила 1,27 млн рублей. В Смоленской области автомобили стали доступнее на 3%, а средняя стоимость опустилась до 1,18 млн рублей.