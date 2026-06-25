«Автодом» подал иск к BMW на 25 миллиардов рублей

от штаб-квартиры концерна указание «категорически возражать против любой перспективы экспорта автомобилей в Россию». Если машины BMW всё же попадут на российский рынок параллельными путями, то это произойдёт «прямо против воли концерна», добавили в компании.

В начале 2026 года китайское подразделение BMW

Несмотря на это, за первые пять месяцев текущего года в России

поставили

на учёт почти 6,5 тысячи новых автомобилей BMW. Это на 51% превышает показатели аналогичного периода 2025-го.