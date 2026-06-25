«Автодом» подал иск к BMW на 25 миллиардов рублей

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление дилерской группы «Автодом» к структурам концерна BMW с суммой требований 25 миллиардов рублей. Ответчиками по делу выступают BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH и BMW Fahrzeugtechnik GMBH, а также основная российская «дочка» немецкого концерна ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и кэптивный банк концерна в России — ООО «БМВ Банк», уточняет «Интерфакс».
- Подробности об иске «Автодома» к BMW не приводятся. Известно, что российская компания занималась продажами автомобилей баварского бренда. После того как BMW приостановил бизнес в России и официальные поставки машин в страну, их начали возить по схеме параллельного импорта. Преимущественно это автомобили для китайского рынка.
- В начале 2026 года китайское подразделение BMW получило от штаб-квартиры концерна указание «категорически возражать против любой перспективы экспорта автомобилей в Россию». Если машины BMW всё же попадут на российский рынок параллельными путями, то это произойдёт «прямо против воли концерна», добавили в компании.
- Несмотря на это, за первые пять месяцев текущего года в России поставили на учёт почти 6,5 тысячи новых автомобилей BMW. Это на 51% превышает показатели аналогичного периода 2025-го.
В начале лета появилась информация, что на калининградском «Автоторе» начали собирать BMW X7, X6 и X5 в версиях, которые прежде в РФ не предлагались — в дизельной модификации 40d с мочевинным нейтрализатором (AdBlue). При этом в сборке используются жгуты проводки, патрубки и прочие резиновые детали российского производства.
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