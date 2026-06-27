При создании собственной аудиосистемы в автомобиле важно правильно подобрать компоненты — от этого зависят и надёжность, и качество звучания. Особенно это касается автомобильных динамиков, а точнее — их характеристик. Разбираемся, на какие параметры — от мощности до материала диффузора — стоит обратить внимание при покупке акустики в машину и как они влияют на звук.
Мощность
Важный параметр, от которого зависит, насколько громко смогут играть колонки и не будут ли они при этом хрипеть. В России используются следующие стандарты:
- Номинальная мощность. Измеряется на среднем положении регулятора громкости усилителя, при этом остальные параметры должны соответствовать заявленным в паспорте устройства. То есть это предельный уровень мощности, на котором нелинейные искажения звука не превышают заданный уровень.
- Синусоидальная мощность. Уровень мощности, на котором динамик может работать долгое время без повреждения. Превышает номинальную в 2–3 раза.
- DIN. Параметр схож с синусоидальной мощностью. Устройство стабильно работает длительное время, но появляется «розовый шум», который могут заметить не все слушатели. Эта характеристика чаще указывается на усилителях.
- Максимальная синусоидальная мощность, RMS (Rated Maximum Sinusoidal). Это максимальная мощность, на которой динамик работает один час без повреждения. Чаще всего она на 20–25% больше DIN.
- Пиковая мощность, PMPO (Peak Music Power Output). Уровень мощности, который динамик может выдержать в течение 1–2 секунд на частоте около 200 Гц.
На какую характеристику смотреть в первую очередь? В описании товаров обычно фигурирует номинальная и максимальная мощность. При этом не все продавцы верно указывают второй параметр — нередко там значится PMPO. Но даже если пиковая обозначена честно, ориентироваться на неё в отрыве от других параметров смысла нет. При покупке колонок сравнивайте номинальную мощность или DIN.
Совет: динамики лучше брать с запасом по мощности — примерно на 20% выше, чем на усилителе.
Импеданс
Электрический импеданс — комплексная величина, состоящая из активного и реактивного сопротивления прохождению переменного тока.
Активное сопротивление — это преобразование электрической энергии в другие её виды (в нашем случае в тепло).
Реактивное сопротивление вызывается изменением частоты переменного тока. Например, звуковая катушка относится одновременно к активным и реактивным элементам, а конденсаторы считаются реактивными элементами.
Измерение электрического сопротивления звуковой катушки проводят так:
- подают на катушку постоянный ток, затем измеряют активное сопротивление с помощью мультиметра в режиме омметра;
- после этого подают на катушку электрический сигнал с частотой 1000 Гц и замеряют её реактивное сопротивление;
- складывают полученные цифры, получая полное сопротивление звуковой катушки.
Активное сопротивление катушки всегда меньше реактивного на 10–20%, поэтому иногда достаточно измерить первый параметр и с его помощью рассчитать импеданс устройства.
От импеданса, хотя и не напрямую, зависит долговечность акустической системы и качество звука. В автомобилях чаще всего используют колонки на 2, 4 и 8 Ом. Это связано с ограничением напряжения бортовой сети машины — низкоомные динамики позволяют извлечь больше мощности при том же напряжении.
Импеданс динамиков должен соответствовать сопротивлению усилителя. Если сопротивление колонок будет ниже, могут появиться искажения звука. В обратном случае к ним добавятся проблемы с громкостью: звук будет тихим и придётся выкручивать громкость практически на максимум. Результат при этом, вероятно, окажется скромным.
Также импеданс важен при монтаже нескольких динамиков:
- в последовательном подключении, когда нужно увеличить сопротивление акустической системы. Например, если усилитель не рассчитан на низкоомные динамики;
- в параллельном подключении, когда нужно понизить сопротивление, увеличив при этом громкость и мощность акустики.
Важно учесть, что последовательное подключение подходит только для абсолютно одинаковых динамиков. Это связано с тем, что даже у одного производителя на разных моделях сопротивление иногда отличается на 0,5 Ом. Такая разница может привести к искажениям звука.
Если динамики подключаются параллельно, кроме импеданса, учитывается и мощность — она должна быть идентичной. В противном случае колонки будут звучать плохо: появятся посторонние шумы и прочие помехи.
Частотный диапазон
Это диапазон частот, который автомобильная акустика может воспроизвести. Человек слышит звуки в диапазоне примерно от 20 до 20 000 Гц, что накладывает определённые ограничения для производителей динамиков.
При выборе колонок важно учесть, что с понижением частоты снижается и восприятие громкости динамиков. Например, на частоте 20 Гц громкость сабвуфера может казаться меньше, чем на частоте 40–60 Гц. Это связано с особенностями восприятия — мы лучше слышим средние частоты, потому что звук человеческой речи находится в диапазоне от 250 до 4000 Гц. Поэтому сверхнизкие частоты мы скорее ощущаем, чем слышим: вибрация, давление на уши и так далее. Звук на слишком высокой частоте кажется неразборчивым, например, слушатель не может разобрать слова песни или уловить мелодию скрипки. Они просто теряются на фоне средних и низких частот. Кроме того, восприимчивость к самым высоким частотам снижается с возрастом.
По этой причине не стоит гнаться за слишком широким диапазоном, выходящим за границы нашего восприятия. Например, некоторые производители указывают верхнюю границу в 30 000 Гц как особый признак качества динамиков — но оценить это нам не дано.
Кроме того, частотный диапазон — величина, которая сильно зависит от методов измерения. Например, в безэховой комнате колонка может выдавать импульсный сигнал в 30 кГц, но в автомобиле много поверхностей, которые поглощают или отражают звуки. В результате реальная верхняя граница может быть не более 15–22 кГц.
Лучше отдать предпочтение колонкам с диапазоном частот от 20 Гц до 20–22 кГц. Всё, что выше или ниже, просто не воспринимается человеческим ухом и чаще указывается в характеристиках в маркетинговых целях.
Совет: при установке ВЧ-динамиков их обычно направляют на слушателя или на лобовое стекло, чтобы сохранить тональный баланс за счёт более равномерного распределения звука в салоне автомобиля. СЧ-колонки устанавливают сбоку по той же причине: звук не заваливается, и водитель воспринимает его более детально. Но в некоторых случаях среднечастотные динамики можно устанавливать с направлением на слушателя. Звук сабвуфера распространяется на 180° и меньше поглощается кузовом автомобиля — поэтому этот компонент системы рекомендуют монтировать на определённом расстоянии от слушателей, в багажнике.
Чувствительность
Чувствительность показывает, с какой эффективностью колонка преобразует электрический сигнал в звуковой. Этим параметром часто пренебрегают, обращая внимание только на мощность. Однако чувствительность даже более важна, от неё зависит громкость звука и потребляемый акустической системой ток.
Чувствительность определяется по громкости (точнее, звуковому давлению) звука частотой 1 кГц на расстоянии 1 метра от динамика, на который подаётся сигнал мощностью 1 Вт. Она измеряется в децибелах (дБ/1Вт/1м). И поскольку это логарифмическая величина, зависимость громкости от мощности не прямая. При увеличении мощности электрического сигнала вдвое громкость растёт на 3 дБ, вчетверо — на 6 дБ. Соответственно, более чувствительный динамик потребует от усилителя меньше мощности, чтобы звучать так же громко, как менее чувствительный.
В таблице ниже приведены значения, насколько увеличится громкость при увеличении мощности.
Мощность, Вт
Примерный прирост уровня громкости, дБ
1
0
2
+3
4
+6
8
+9
10
+10
Приведём пример. Возьмём динамик с чувствительностью 85 дБ и подадим на него сигнал мощностью 2 Вт — мы получим звуковое давление, равное 88 дБ. При увеличении мощности сигнала до 8 Вт — 94 дБ. Колонке с чувствительностью 88 дБ для той же громкости понадобится всего 4 Вт, а чувствительностью 90 дБ — примерно 1,5 Вт.
При этом субъективный (оцениваемый человеческим ухом) рост громкости в два раза происходит при увеличении звукового давления на 10 дБ.
На некоторых колонках указывают чувствительность, измеренную в других единицах — дБ/2,83В/м. Это замер по стандарту EIA RS-426 с использованием тока напряжением 2,83 В. Однако эта система работает только для катушек с импедансом 8 Ом, потому что мощность сигнала при этом напряжении составит 1 Вт согласно формуле:
P = U2/R,
где P — мощность, U — напряжение, R — сопротивление.
Подставляем соответствующие цифры и получаем следующий результат:
P = (2,83)2/ 8 = 8/8 = 1 Вт
Однако, если подставить в эту формулу сопротивление 4 Ом, то при подсчёте мы получим 2 Вт. Поэтому у четырёхомных динамиков реальная чувствительность при подаче сигнала мощностью 1 Вт будет на 3 дБ ниже, а у двухомных — уже на 6 дБ. По этой причине при покупке колонок желательно выяснить, каким методом проводились измерения чувствительности, так как указанные в аннотации цифры могут не соответствовать реальным параметрам.
Размер динамиков
Чем больше размер динамика, тем больше площадь диффузора. А значит, он может «раскачивать» больший объём воздуха, что важно для воспроизведения низких частот. При этом нужно учитывать, что чем крупнее колонка, тем медленнее её реакция на входящий сигнал (из-за инерции и массы). То есть крупный динамик лучше воспроизводит низкие частоты, но проваливается на средних и высоких.
Что касается маленьких диффузоров, они вибрируют быстрее и откликаются на сигнал за меньшее количество времени. Поэтому такие колонки более качественно и детально воспроизводят средние и высокие частоты. Это хорошо заметно на недорогой акустике с одним динамиком для всего диапазона — небольшие модели могут неприятно визжать, проваливаясь в среднем и низком диапазоне (басов может вообще не быть). С увеличением размеров ситуация улучшается, но ненамного: средние частоты становятся чётче, но вот хороших, сочных басов вы точно не услышите.
По этой причине лучше использовать как минимум двухкомпонентную акустику с размером динамиков от 6,5 дюйма, а лучше от 8 — больше шансов получить неплохой мидбас. Ну а чтобы раскачать весь автомобиль и ощутить мощные вибрации, нужно устанавливать полноценный сабвуфер. Бюджетные однокомпонентные системы всё-таки больше подходят для радио — высокого качества и детализации звука от них ждать не стоит.
Совет: учитывайте не только диаметр колонок, но и глубину их установки. Нередко автовладельцам приходится докупать специальные кольца или переделывать целый кузовной элемент вместе с его обшивкой. Всё для того, чтобы разместить там динамики. Но при неправильном монтаже корпус может вибрировать, искажая звук.
Диффузор в акустике — сложный элемент, требующий правильного выбора материалов. Для этой детали важны два параметра, которые трудно совместить в одном устройстве: жёсткость и демпфирование (искусственное гашение колебаний диффузора, необходимое для чистоты и чёткости звучания).
Жёсткие диффузоры передают колебания практически без изменений по всей площади — от центра к краям. За счёт этого исчезают провалы и пики АЧХ (амплитудно-частотной характеристики), звук становится более приятным для слуха, и музыку из таких динамиков можно слушать дольше без чувства усталости. Однако слишком жёсткий диффузор может «звенеть», особенно этим грешат металлические модели.
Полупластичные материалы здесь тоже не подойдут, потому что у такого диффузора будет двигаться только центральная часть, а края начнут колебаться в произвольном порядке. Звук у таких динамиков будет ещё хуже, чем у жёстких. Какой же тогда выбрать материал? Рассмотрим наиболее известные и сравним их плюсы и минусы.
Целлюлоза
Как ни странно, но бумага остаётся самым сбалансированным материалом по жёсткости и демпфированию. Недорогие динамики обычно делают из прессованной целлюлозы. В более дорогих моделях используют метод литья — бумажная масса наносится на металлическую матрицу. При этом толщина материала уменьшается от центра диффузора к краям. Благодаря этому удаётся достичь оптимальных показателей жёсткости.
Плюсы:
Минусы:
Несмотря на использование специальной пропитки, бумажные диффузоры со временем теряют параметры звучания. И это происходит быстрее, чем у синтетических или металлических диффузоров, так как в автомобиле больше вибраций, перепадов температуры и влажности, чем в помещении.
Полипропилен
Хороший материал, который при правильном изготовлении диффузора обеспечивает отличный баланс характеристик. Обладает высоким демпфированием, и для увеличения жёсткости современные производители добавляют в полипропилен силикаты, кварц или слюду.
Плюсы:
Минусы:
Полипропиленовый диффузор оптимален как для домашней, так и для автомобильной акустики. Несмотря на репутацию материала для дешёвых колонок, он встречается в моделях среднего и дорогого сегмента с отличным звучанием.
Углеволокно
Композитный материал на основе карбонового волокна, диффузоры из него делают методом формовки. Изделия получаются лёгкими и очень жёсткими.
Плюсы:
Минусы:
Карбоновые диффузоры редко применяются в широкополосной акустике — в основном их используют в сабвуферах, где они отлично раскрывают потенциал колонок.
Алюминий
Алюминиевые диффузоры — очень жёсткие и лёгкие. Часто встречаются в премиальной акустике.
Плюсы:
Минусы:
Холодное и резкое звучание алюминиевых диффузоров хорошо подходит для жанров музыки с высокой атакой, где задействованы в основном средние частоты: рок, метал, электроника. Также эти колонки хорошо сочетаются с шёлковыми и другими тканевыми твитерами — их мягкое звучание сглаживает металлическую тональность алюминия. А вот любителям джаза, классики и поп-музыки такие колонки не подойдут.
Кевлар
Кевларовые диффузоры обладают очень высокой жёсткостью, но при этом у них есть какое-никакое демпфирование — в отличие от алюминия. Кроме того, некоторые производители выпускают композитные диффузоры, которые звучат более мягко, чем чисто кевларовые.
Плюсы:
Минусы:
Кевларовые диффузоры чаще всего встречаются в среднечастотных и мидбасовых динамиках размером до 8 дюймов, где они показывают себя с лучшей стороны. Эти колонки подойдут любителям рока, метала, электронной музыки, джаза и классики.
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Выбор автомобильной акустики по параметрам — лишь подготовительный этап при создании своей оптимальной саунд-системы. Приглянувшуюся модель желательно протестировать в магазине, послушать разные жанры музыки на разной громкости. У многих продавцов есть выставочные образцы, которые можно оценить по личным параметрам. Обращать внимание на качество сборки и отсутствие повреждений перед покупкой динамиков тоже очень важно.
Что в итоге
- Частотный диапазон должен лежать в пределах человеческого слуха, всё, что выше или ниже, — маркетинговый ход, не влияющий на качество звучания.
- Чувствительность динамиков может не соответствовать заявленным параметрам из-за разных методов измерения.
- Важно обращать внимание не только на диаметр, но и на монтажную глубину колонок, чтобы не пришлось переделывать двери.
- Металлические и кевларовые диффузоры обладают самой высокой точностью и детализацией звука на средних и низких частотах, но не подходят для широкополосной акустики и твитеров.
- Неправильно подобранный импеданс ведёт к искажениям звука и неправильному распределению нагрузки в акустической системе.
- Выбранную модель стоит протестировать в магазине и проверить её на наличие брака.