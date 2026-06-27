Электрический импеданс — комплексная величина, состоящая из активного и реактивного сопротивления прохождению переменного тока.

Активное сопротивление — это преобразование электрической энергии в другие её виды (в нашем случае в тепло).

Реактивное сопротивление вызывается изменением частоты переменного тока. Например, звуковая катушка относится одновременно к активным и реактивным элементам, а конденсаторы считаются реактивными элементами.

Измерение электрического сопротивления звуковой катушки проводят так:

подают на катушку постоянный ток, затем измеряют активное сопротивление с помощью мультиметра в режиме омметра;

после этого подают на катушку электрический сигнал с частотой 1000 Гц и замеряют её реактивное сопротивление;

складывают полученные цифры, получая полное сопротивление звуковой катушки.

Активное сопротивление катушки всегда меньше реактивного на 10–20%, поэтому иногда достаточно измерить первый параметр и с его помощью рассчитать импеданс устройства.

От импеданса, хотя и не напрямую, зависит долговечность акустической системы и качество звука. В автомобилях чаще всего используют колонки на 2, 4 и 8 Ом. Это связано с ограничением напряжения бортовой сети машины — низкоомные динамики позволяют извлечь больше мощности при том же напряжении.

Импеданс динамиков должен соответствовать сопротивлению усилителя. Если сопротивление колонок будет ниже, могут появиться искажения звука. В обратном случае к ним добавятся проблемы с громкостью: звук будет тихим и придётся выкручивать громкость практически на максимум. Результат при этом, вероятно, окажется скромным.

Также импеданс важен при монтаже нескольких динамиков:

в последовательном подключении, когда нужно увеличить сопротивление акустической системы. Например, если усилитель не рассчитан на низкоомные динамики;

в параллельном подключении, когда нужно понизить сопротивление, увеличив при этом громкость и мощность акустики.

Важно учесть, что последовательное подключение подходит только для абсолютно одинаковых динамиков. Это связано с тем, что даже у одного производителя на разных моделях сопротивление иногда отличается на 0,5 Ом. Такая разница может привести к искажениям звука.

Если динамики подключаются параллельно, кроме импеданса, учитывается и мощность — она должна быть идентичной. В противном случае колонки будут звучать плохо: появятся посторонние шумы и прочие помехи.