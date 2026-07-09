34-летний гоночный шлем Айртона Сенны продали по цене двух Ferrari

В 1992 году Айртон Сенна использовал этот шлем фирмы Shoei на Гран-при Великобритании, Германии и Венгрии, где одержал победу. Это был один из последних сезонов выступления знаменитого гонщика за McLaren: Сенна пытался защитить титул чемпиона мира, который к тому моменту получал уже трижды, но безуспешно.