34-летний гоночный шлем Айртона Сенны продали по цене двух Ferrari

500 тысяч фунтов (670 тысяч долларов) выложили на онлайн-аукционе за гоночный шлем 1992 года. Это шлем, который носил знаменитый гонщик Айртон Сенна в ходе трёх Гран-при Формулы-1 этого сезона. Итоговая ставка перекрыла ожидания аукционистов вчетверо: планировалось, что цена аксессуара не превысит 120 тысяч фунтов. За сопоставимые деньги в США можно приобрести две новых Ferrari 296 GTB.
- В 1992 году Айртон Сенна использовал этот шлем фирмы Shoei на Гран-при Великобритании, Германии и Венгрии, где одержал победу. Это был один из последних сезонов выступления знаменитого гонщика за McLaren: Сенна пытался защитить титул чемпиона мира, который к тому моменту получал уже трижды, но безуспешно.
- Утверждается, что шлем был выставлен на торги полностью в оригинальном состоянии. Он сохранил не только официальную раскраску, что подтверждено фотосвидетельствами, но и физические следы эксплуатации в гонках — различные сколы и царапины. Кроме того, к аксессуару прилагался сертификат подлинности McLaren.
Нынешней весной на открытые торги выставляли болид Формулы-1 команды Toleman сезона 1983 года. Именно на нём провёл свой первый сезон в королевских гонках Айртон Сенна. Выручить за него планировали от 2,8 до 3,8 миллиона евро, но сделка не состоялась.
Не перебор ли за обычный, по сути, гоночный шлем?
Нет, это музейный экспонат
Да, что-то тут явно не то
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