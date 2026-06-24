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Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки: инструкция по использованию

Когда выставлять знак, в каких случаях включать аварийку и что грозит за нарушение правил
Учебник

Вставший на дороге автомобиль должен быть хорошо заметен. Треугольный знак и мигающая аварийка нужны как раз для того, чтобы обозначить неподвижный или неисправный транспорт для других участников движения. Рассказываем, как и когда их применять, чтобы и себя обезопасить, и не получить штраф от ГАИ.

Оглавление

Чем можно обозначить машину на дороге

Аварийная сигнализация — это самый быстрый способ сообщить окружающим о каких-либо проблемах с автомобилем. Водителю достаточно нажать кнопку (или коснуться сенсора) с красным треугольником, и указатели поворота с повторителями начинают синхронно мигать. Это быстрый сигнал, который в случае проблем нужно подавать незамедлительно.

Знак аварийной остановки — переносной, обычно это складной красный треугольник. Он отражает свет фар и хорошо заметен издалека. Его ставят на дороге за машиной или в другом заметном месте, чтобы водители увидели сигнал заранее и успели замедлиться и объехать помеху.

Фото: prostooleh (magnific.com)

Когда нужна аварийная сигнализация

Перечень всех ситуаций для её использования есть в п. 7.1 ПДД. Аварийку обязательно нужно включить в следующих случаях:

  • ДТП — любое, даже незначительное;
  • машина вынужденно стоит там, где остановка запрещена;
  • водителя ослепил свет — обычно это фары с полосы встречного направления;
  • буксировка — на автомобиле, который тянут, не на буксировщике;
  • посадка и высадка детей из транспорта со знаком «Перевозка детей» — например, школьного автобуса.

Аварийную сигнализацию необходимо включать и в любой другой ситуации, когда машина может представлять опасность для участников движения. Например:

Когда ставят знак аварийной остановки

Красный треугольник используют, чтобы неисправный автомобиль было видно издалека. По пункту 7.2 ПДД знак необходим, когда:

  • произошло ДТП;
  • автомобиль стоит там, где правила это запрещают;
  • автомобиль стоит там, где с учётом ограничений видимости его могут не заметить вовремя — туман, дождь, поворот дороги;
  • должна работать аварийная сигнализация, но она неисправна. 

Как ставить знак аварийной остановки

Правила регламентируют расстояние, на котором нужно установить знак. Минимальная дистанция отличается в городе и на трассе. Согласно ПДД это не меньше:

  • 15 метров в городской черте;
  • 30 метров за городом.

Измерить расстояние можно шагами — длина шага у среднестатистического взрослого мужчины около 75 см. То есть в городе нужно отойти не меньше чем на 20 шагов от машины, а на трассе —  не меньше чем на 40 шагов.

В остальном следует ориентироваться по ситуации. Логика простая: знак должен стоять там, откуда приближается потенциальная опасность. 

  • Знак размещают по ходу движения в полосе. Если машина стоит на «своей» обочине, нужно пройти со знаком назад, а если автомобиль вынесло на встречку — вперёд.
  • Если дорога с двусторонним движением и машина расположена так, что мешает обоим направлениям, стоит выставить предупреждение с наиболее опасной стороны (там, где машина мешает сильнее), а при наличии второго знака — с двух сторон.
  • Если машина за поворотом, знак лучше выставить до начала изгиба. Если за подъёмом — до него, даже если дистанция до машины будет 50 метров, а не «официальные» 30. Так знак будет видно издалека — и водители смогут заранее сбросить скорость.
  • Если ДТП произошло на перекрёстке, знак ставят так, чтобы его увидели те водители, которые могут не заметить препятствие заранее.

Фото: FreePik

Что сначала — знак или аварийка

Порядок действий после ДТП мы подробно разбирали здесь. Если коротко, алгоритм такой:

  1. Включается аварийная сигнализация.
  2. Оценивается безопасность выхода из машины. Если инцидент произошёл за чертой города, на дороге темно, туман, идёт снег или дождь, перед выходом водитель должен надеть куртку или жилет со световозвращающими полосами — это требование пункта 2.3.4 ПДД.
  3. Выставление знака аварийной остановки. Идти на положенное расстояние лучше по обочине, за барьером или как можно дальше от полосы движения. Только после того, как место обозначено, можно перейти к оформлению ДТП.

Как штрафуют, если не включить аварийную сигнализацию или не поставить знак

Если ситуация требовала включить аварийку или выставить знак, а водитель этого не сделал или сделал неправильно, к нему применят ст. 12.20 КоАП РФ. По ней могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей.

При ДТП ответственность серьёзнее. Те же действия отнесут уже к ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ и оштрафуют на 1000 рублей — даже если Правила нарушил пострадавший. В первые 30 дней штраф можно будет оплатить со скидкой 25%.

Если в машине нет знака аварийной остановки, наказание за это не грозит. С 1 сентября 2023 года его отсутствие само по себе не входит в перечень неисправностей и ситуаций, при которых нельзя выезжать на дорогу. Но знак лучше возить — он может пригодиться для вашей безопасности и чтобы избежать штрафа при возможных неполадках.

Что в итоге

  • Если на дороге что-то пошло не так, о проблемах нужно оповестить других водителей — в первую очередь аварийной сигнализацией.
  • Аварийка включается при ДТП, вынужденной остановке в запрещённом месте или при плохой погоде, буксировке, посадке и высадке детей из машины со знаком «Перевозка детей» и в любой другой нештатной ситуации, которая может представлять опасность для кого-то на дороге.
  • Знак аварийной остановки используют совместно с аварийной сигнализацией: при ДТП, вынужденной остановке в запрещённом месте, в условиях плохой видимости или когда должна работать аварийка, но она неисправна.
  • Ставить знак аварийной остановки нужно с той стороны, откуда может возникнуть опасность. В городе — не ближе 15 метров от машины, на трассе — не ближе 30 м.
  • Если не использовать знак или аварийку после ДТП, оштрафуют на 1000 рублей. В другой ситуации, которая требовала использовать световой сигнал или знак, — на 500 рублей. 
#Правила дорожного движения
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