Аварийная сигнализация — это самый быстрый способ сообщить окружающим о каких-либо проблемах с автомобилем. Водителю достаточно нажать кнопку (или коснуться сенсора) с красным треугольником, и указатели поворота с повторителями начинают синхронно мигать. Это быстрый сигнал, который в случае проблем нужно подавать незамедлительно.

Знак аварийной остановки — переносной, обычно это складной красный треугольник. Он отражает свет фар и хорошо заметен издалека. Его ставят на дороге за машиной или в другом заметном месте, чтобы водители увидели сигнал заранее и успели замедлиться и объехать помеху.