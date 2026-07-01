55-летний Dodge Charger стал 700-сильным с новым мотором

Американский кастомайзер Дэйв Дудек построил необычный рестомод. За основу взят Dodge Charger R/T образца 1971 года, и создатель маслкара почти полностью сохранил его оригинальную внешность: суть рестомода снаружи выдают лишь мелкие детали. Под капотом Charger, между тем, размещён современный наддувный V8 Hellcat объёмом 6,2 литра, развивающий около 700 л.с. В середине августа рестомод планируют продать на аукционе.