55-летний Dodge Charger стал 700-сильным с новым мотором

Американский кастомайзер Дэйв Дудек построил необычный рестомод. За основу взят Dodge Charger R/T образца 1971 года, и создатель маслкара почти полностью сохранил его оригинальную внешность: суть рестомода снаружи выдают лишь мелкие детали. Под капотом Charger, между тем, размещён современный наддувный V8 Hellcat объёмом 6,2 литра, развивающий около 700 л.с. В середине августа рестомод планируют продать на аукционе.
- Самая заметная деталь во внешности тщательно отреставрированного Charger — 17-дюймовые колёсные диски. Кроме того, наличие нового мотора выдаёт модифицированная светотехника: от половины головной оптики отказались, разместив на этом месте воздуховоды для охлаждения силового агрегата. Двигатель дополнен кастомным выхлопом и работает с пятиступенчатой механической коробкой.
- Современная подвеска сочетается с реечным механизмом рулевого управления с гидроусилителем и тормозами Wilwood. В салоне появились новые кресла и необычный рычаг коробки передач, при этом сохранились винтажные приборы и рулевое колесо.
В середине мая бразильское подразделение General Motors показало два заводских рестомода, построенных на базе локальных моделей. Пара Chevrolet Opala из 1970-х обзавелась осовремененными двигателями и модернизированными шасси, как и этот Charger, сохранив нетронутой оригинальную внешность.
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