Ателье Mansory представило «мягкий» тюнинг-кит для Porsche 911

Компания Mansory пополнила свой ассортимент наборов для доработки премиальных машин новым китом, предназначенным для Porsche 911 Turbo S. Он получил название Softkit, так как состоит из меньшего, чем обычно, количества компонентов и не столь экстравагантно выглядит. Кроме того, базовая комплектация кита не включает модификации двигателя и интерьера, хотя они доступны по дополнительному заказу.
- Для демонстрации новой разработки тюнеры выбрали тёмно-красный карбон. Из него выполнены, в частности, накладка на передний бампер с боковыми расширителями, пороги и окантовки задних воздухозаборников, а также корпуса зеркал.
- Кроме того, Mansory предлагает снабдить спорткар альтернативным, более крупным диффузором и массивным антикрылом с законцовками и встроенными воздушными каналами. В комплект поставки также можно включить кованые колёсные диски на 21 и 22 дюйма для передней и задней оси.
- В ателье отметили, что компоненты аэродинамического обвеса доступны по отдельности, хотя цену не уточнили. Дополнительно предлагаются кастомная отделка интерьера и альтернативные патрубки выхлопной системы.
С двигателем Porsche 911 Turbo S ателье Mansory поработало ещё в 2023 году, представив лимитированный проект P9LM Evo 900. Число в его названии обозначает количество сил, реализуемых модифицированным силовым агрегатом.
Можно считать этот кит действительно мягким?
Да, для Mansory на редкость сдержанно
Нет, всё равно дичь и китч
