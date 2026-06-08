5 причин присмотреться к новому Tenet T4L

В стандартное оснащение T4L входят дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. А в бачок омывайки можно залить до 4,5 литра жидкости.

Ещё один немаловажный аспект — дорожный просвет. Он у T4L достигает 203 мм (между осями без нагрузки).