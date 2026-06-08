5 причин присмотреться к новому Tenet T4L

Российская марка Tenet появилась совсем недавно — в 2025 году, но уже смогла добиться значительных успехов на рынке. За первые четыре месяца 2026-го она ворвалась в топ-3 по объёмам продаж! Ранее линейка бренда была представлена тремя моделями, а теперь к ним добавилась ещё одна — T4L. Какие у неё сильные стороны? Собрали пять причин присмотреться к новинке.
Причина № 1: российская подготовка
Кроссовер Tenet T4L выпускается в Калуге, причём сразу по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Локальное производство позволило подготовить автомобиль для российских условий.
При создании кроссовера особое внимание уделили долговечности кузова, а также устойчивости к реагентам и снегу: предусмотрена усиленная антикоррозионная обработка, добавлена антигравийная и шумоизоляционная защита, а днище и скрытые полости покрыты воском.
В стандартное оснащение T4L входят дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. А в бачок омывайки можно залить до 4,5 литра жидкости.
Ещё один немаловажный аспект — дорожный просвет. Он у T4L достигает 203 мм (между осями без нагрузки).
Причина № 2: вместительность
Новинка предлагает больше простора, практичности и комфорта, чем младшая модель линейки T4. Она на 186 мм длиннее и почти на 50 мм выше, а колёсная база старшей «четвёрки» на 40 мм больше.
Объём грузового отсека Tenet T4L составляет 475 литров (на 135 литров больше, чем у T4), а при сложенных сиденьях второго ряда увеличивается до 1500 литров (плюс 400 литров относительно T4).
Для T4L возможна установка фаркопа для буксировки прицепа массой до 750 кг и багажных креплений на крышу, выдерживающих нагрузку до 50 кг. То есть кроссовер подготовлен не только для городской эксплуатации, но и для путешествий, в том числе с дополнительной техникой, например кроссовым мотоциклом или небольшой лодкой.
Причина № 3: технологичность
Подвеска Tenet T4L — независимая «по кругу», на обеих осях используются дисковые тормозные механизмы, а под капотом установлен современный турбомотор 1.5. Он выдаёт 147 л.с. и 210 Н·м, которые доступны в широком диапазоне: от 1750 до 4000 об/мин. И производитель допускает использование топлива АИ-92, что позволит сократить траты. Расход топлива в трассовом режиме — 6,5 л/100 км.
Мотор работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями, рассчитанной на 260 Н·м. С такой силовой установкой кроссовер может достигать сотни за 10,5 с.
Причина № 4: богатое оснащение
Tenet T4L доступен в двух комплектациях: «Актив» (2 259 000 рублей) и «Прайм» (2 429 000 рублей), однако даже стандартное оснащение предлагает богатый набор оборудования.
В базу входят LED-оптика, отделка сидений искусственной кожей, передние и задние электростеклоподъёмники, боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер, аудиосистема с шестью динамиками, цифровая панель приборов, мультимедийный комплекс с поддержкой беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида с парктроником, датчики света и дождя, а также обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Ещё в базе Tenet T4L есть светодиодные фары с отдельными секциями для ближнего и дальнего света, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые передние подушки, ABS, системы стабилизации ESC, мониторинга давления и температуры в шинах, блокировка замков задних дверей, функция автоматического запирания дверей при наборе скорости, а также телематика, позволяющая дистанционно контролировать и управлять многими функциями автомобиля.
Версия «Прайм» предлагает двухзонный климат-контроль, электропривод складывания зеркал, систему кругового обзора с передним парктроником и подогрев сидений второго ряда.
Причина № 5: длительная техподдержка
Для Tenet T4L суммарный период технической поддержки составляет 5 лет: три года гарантии плюс дополнительные два года после окончания основного срока (или до 150 000 км — 100 000 км гарантии + 50 000 км поддержки).
Также для кроссовера доступна программа технической поддержки «Помощь в пути», разработанная в сотрудничестве с «Российским автомобильным товариществом» (РАТ). Она предполагает круглосуточное оказание экстренной помощи владельцам моделей Tenet, включая замену пробитого колеса, подкачку шин, работы с потайными и сорванными болтами, заправку топливом, запуск двигателя от внешнего источника, а также вскрытие крышки багажника, капота, дверей автомобиля при утере ключей и многое другое.
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