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Changan Uni-V получил в России новую топовую комплектацию

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Дмитрий Елизаров

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На официальном сайте Changan в России появилось описание новой топовой комплектации лифтбека Uni-V. Изменений в силовой установке не произошло, но список доступного оборудования заметно расширился. Такой Changan Uni-V оценили в 2 799 900 рублей — на 170 тысяч рублей дороже базового исполнения.

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  • Единственным внешним отличием более дорогого Uni-V станет активный задний спойлер. В салоне появится многоцветная атмосферная подсветка, а сиденье водителя получит подогрев и вентиляцию. 8 штатных динамиков заменят на 10 от Sony. 
  • Также в оснащение войдут датчик дождя и «умный» дальний свет, пневмоупоры капота и расширенный набор водительских ассистентов. К уже имеющимся добавятся, к примеру, функция распознавания дорожных знаков и помощник движения в пробке, системы контроля рядности и слежения за «слепыми» зонами, а также ассистент предотвращения наезда на пешеходов и велосипедистов.
  • Как и базовый Uni-V, новый вариант комплектуется 1,5-литровым четырёхцилиндровым турбомотором на 181 л.с. и 300 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом». Максимальная скорость такого лифтбека — 205 км/ч. Приём заказов в России открылся в начале февраля, стоимость базовой версии с тех пор не изменилась — она составляет 2 629 900 рублей.

Changan в последние месяцы активно расширяет свою модельную линейку. К примеру, на днях стартовали продажи пикапа Hunter Plus и кроссовера Uni-T, а в будущем в нашей стране появится обновлённый вседорожник CS75Plus.

Согласились бы переплатить за набор водительских ассистентов?

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