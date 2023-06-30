Changan Uni-V получил в России новую топовую комплектацию

Также в оснащение войдут датчик дождя и «умный» дальний свет, пневмоупоры капота и расширенный набор водительских ассистентов. К уже имеющимся добавятся, к примеру, функция распознавания дорожных знаков и помощник движения в пробке,

системы контроля рядности и слежения за

«слепыми» зонами, а также ассистент предотвращения наезда на пешеходов и велосипедистов.