Changan Uni-V получил в России новую топовую комплектацию

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На официальном сайте Changan в России появилось описание новой топовой комплектации лифтбека Uni-V. Изменений в силовой установке не произошло, но список доступного оборудования заметно расширился. Такой Changan Uni-V оценили в 2 799 900 рублей — на 170 тысяч рублей дороже базового исполнения.
Changan в последние месяцы активно расширяет свою модельную линейку. К примеру, на днях стартовали продажи пикапа Hunter Plus и кроссовера Uni-T, а в будущем в нашей стране появится обновлённый вседорожник CS75Plus.
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