Автопроизводители рассказали, чем грозит современным машинам топливо «Евро-3»

Правительство разрешило российским НПЗ выпускать в оборот топливо класса «К5»/«Евро-5» с повышенным содержанием серы, как у «Евро-3», и использовать монометиланилин, который был запрещён последние 10 лет. Представители трёх популярных китайских автобрендов, опрошенные Журналом Авто.ру, сходятся во мнении, что, если заправлять таким топливом современные автомобили, есть риски столкнуться с проблемами.
- С июня в России бензин и дизель с маркировкой «Евро‑5» может содержать в 15 раз больше серы, чем было предписано этому классу ранее. Норма временно поднята до 150 миллиграммов на килограмм для бензина и до 350 миллиграммов на килограмм для дизеля, что соответствует стандартам «Евро-3». При этом, по нормам Таможенного союза, бензин и дизель «Евро-5» должны содержать не более 10 мг/кг серы и выпускаться без монометиланилина, так что экспортировать такое топливо в страны ЕАЭС нельзя.
- В компании Geely подчеркнули, что двигатели автомобилей для российского рынка сертифицируются для работы на топливе не ниже «Евро-5». «Если есть сомнения, стоит проверить паспорт качества топлива, — посоветовали в представительстве китайской марки. — В этом документе указываются основные характеристики, включая октановое число, экологический класс топлива и содержание серы. Для класса топлива “К5” содержание серы не должно превышать 10 мг/кг».
- При использовании топлива более низкого класса в Geely рекомендуют сократить интервал замены моторного масла до 5–7 тысяч километров. Дело в том, что более высокое содержание серы и ароматических углеводородов в бензине приводит к быстрой деградации моторного масла. Если же после заправки загорелся индикатор неисправности мотора, следует как можно скорее обратиться в сервисный центр для проведения диагностики.
- В Haval заявили, что качество топлива напрямую влияет на ресурс двигателя и узлов системы выпуска отработавших газов. В настоящее время автопроизводитель проводит оценку возможных последствий эксплуатации автомобилей на изменённом топливе и разрабатывает меры по снижению негативного влияния на силовые агрегаты.
- За развитием ситуации на российском топливном рынке следит и Changan. В компании настоятельно рекомендуют использовать топливо, указанное в инструкции по эксплуатации (не ниже АИ-92), и выбирать проверенные АЗС. Это позволит сохранить ресурс двигателя.
- На вопрос о том, какими именно поломками грозит автомобилям топливо более низкого качества, ответил Дмитрий Прокофьев из Neft Research. По его словам, повышенное содержание серы — это долгосрочная угроза для современных моторов. При сгорании она образует агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы, выводят из строя катализаторы и сажевые фильтры, а также сокращают ресурс моторного масла.
- В Fit Service, в свою очередь, отметили, что проблема не в том, что машина сразу поедет хуже, а в ускоренном старении двигателя, масла, выхлопа и системы экологического контроля. Особенно уязвимы автомобили с турбированными двигателями, системами прямого впрыска и сложной электроникой управления выхлопом.
Ранее сообщалось, что владельцам нетурбированных машин, выпущенных до 2010–2015 года, преждевременный ремонт из-за использования менее качественного бензина и дизтоплива не грозит. Моторы таких автомобилей должны штатно работать даже на более серном топливе.
Как планируете заправляться в таких условиях?
Буду ездить только на проверенные АЗС
Буду заправляться тем топливом, которое есть, но чаще делать диагоностику
Мой автомобиль «переварит» любое топливо
У меня нет своей машины, так что и проблем с топливом нет
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