Автопроизводители рассказали, чем грозит современным машинам топливо «Евро-3»

С июня в России бензин и дизель с маркировкой «Евро‑5» может содержать в 15 раз больше серы, чем было предписано этому классу ранее. Норма временно поднята до 150 миллиграммов на килограмм для бензина и до 350 миллиграммов на килограмм для дизеля, что соответствует стандартам «Евро-3». При этом, по нормам Таможенного союза, бензин и дизель «Евро-5» должны содержать не более 10 мг/кг серы и выпускаться без монометиланилина, так что экспортировать такое топливо в страны ЕАЭС нельзя.

В компании Geely подчеркнули, что двигатели автомобилей для российского рынка сертифицируются для работы на топливе не ниже «Евро-5». «Если есть сомнения, стоит проверить паспорт качества топлива, — посоветовали в представительстве китайской марки. — В этом документе указываются основные характеристики, включая октановое число, экологический класс топлива и содержание серы. Для класса топлива “К5” содержание серы не должно превышать 10 мг/кг».

При использовании топлива более низкого класса в Geely рекомендуют сократить интервал замены моторного масла до 5–7 тысяч километров. Дело в том, что более высокое содержание серы и ароматических углеводородов в бензине приводит к быстрой деградации моторного масла. Если же после заправки загорелся индикатор неисправности мотора, следует как можно скорее обратиться в сервисный центр для проведения диагностики.