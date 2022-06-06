Beijing BJ60 оказался кроссовером с возможностями серьёзного внедорожника

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В середине мая компания Beijing показала официальные фотографии полноразмерной модели BJ60, но информацию о ней раскрыла частично. На основании данных о внедорожном арсенале машины китайские СМИ предположили, что у неё рамная конструкция. Теперь же стало известно, что автомобиль имеет несущий кузов и полностью независимую подвеску, пишут «Китайские автомобили».
В гамме марки Beijing BJ60 займёт место между моделями BJ40 и BJ80. Обе копируют известные модели внедорожников. Первая напоминает американский Jeep Wrangler, за второй закрепилось прозвище «китайский Гелендваген».
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