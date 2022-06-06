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Beijing BJ60 оказался кроссовером с возможностями серьёзного внедорожника

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Кирилл Малышев

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В середине мая компания Beijing показала официальные фотографии полноразмерной модели BJ60, но информацию о ней раскрыла частично. На основании данных о внедорожном арсенале машины китайские СМИ предположили, что у неё рамная конструкция. Теперь же стало известно, что автомобиль имеет несущий кузов и полностью независимую подвеску, пишут «Китайские автомобили».

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  • При отсутствии рамы машину записывают в кроссоверы, а не во внедорожники. Однако с BJ60 не всё так однозначно. Полный привод у него подключается жёстко, по схеме part-time. Есть понижающая передача, блокировки переднего и заднего межколёсного дифференциалов и система выбора из девяти ездовых режимов. С таким набором Beijing заслуживает звания настоящего внедорожника.
  • Силовая установка — это 2,0-литровая «турбочетвёрка», дополненная 48-вольтовым стартёр-генератором. Микрогибридная система выдаёт 266 л.с. и 406 Нм крутящего момента. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» ZF. Коэффициент понижающей передачи составляет 2,54. Разгон до 100 км/ч занимает у внедорожника шесть секунд.
  • Габариты модели — 5040х1955х1925 миллиметров при колёсной базе 2820 миллиметров. Задняя дверь сделана распашной, с висящим на ней запасным колесом. Салон может быть пяти- или семиместным. BJ60 оснащён двумя топливными баками, на 85 и 35 литров. Литые диски ставят диаметром 18 или 20 дюймов.
  • На передней панели стоят сдвоенный экран, состоящий из 10,3-дюймового дисплея приборной панели и 12,8-дюймового мультимедийного тачпада. Перед правым пассажиром одним из 256 оттенков, доступных для фоновой подсветки, светится стилизованный горный пейзаж. Мультимедийка машины обновляется «по воздуху» и имеет голосовое управление.
  • В богатое оснащение BJ60 входят среди прочего проекционный дисплей, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, система активного шумоподавления, двойные стёкла дверей, передние сиденья с обогревом, вентиляцией и массажёром, аудиосистема Infinity, две розетки на 220 вольт. Кнопка запуска двигателя представляет собой небольшой ЖК-дисплей, который можно персонализировать на манер Apple Watch.

В гамме марки Beijing BJ60 займёт место между моделями BJ40 и BJ80. Обе копируют известные модели внедорожников. Первая напоминает американский Jeep Wrangler, за второй закрепилось прозвище «китайский Гелендваген».

Нужна ли внедорожнику рама?

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