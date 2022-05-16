Бренд Beijing показал пятиметровый гибридный внедорожник BJ60

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Компания Beijing обнародовала первые официальные снимки модели BJ60. Полноразмерный внедорожник получит блокировки трёх дифференциалов и мощную гибридную версию, пишет Autohome.
Стоимость и дата старта продаж пока не названы. Новинка займёт ценовую нишу между внедорожником BJ40, который напоминает американский Jeep Wrangler, и BJ80, получившим прозвище «китайский Гелендваген». Цены на них стартуют от 169 900 (25 тысяч долларов) и от 298 000 юаней (48 тысяч долларов) соответственно.
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