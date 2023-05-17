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В продаже появился карикатурный Lamborghini за 15 000 долларов, на котором нельзя ездить по дорогам

Бразильско-индийский седан Volkswagen Virtus добрался до Китая

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Кирилл Малышев

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В Китае дебютировал компактный седан Volkswagen Lavida XR. Под этим названием будет продаваться модель Virtus, вот уже несколько лет представленная в Бразилии и Индии. В Поднебесной она заменит сразу две устаревшие модели.

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  • Lavida XR/Virtus построен на платформе MQB-A0, упрощённой версии «тележки» MQB. С его появлением отправятся в отставку седаны Lavida 2012 года на архитектуре PQ34 и Santana на PQ25. При этом в Китае останется в продаже просто Lavida на платформе MQB.
  • Под Китай машине слегка изменили экстерьер: решётку радиатора, вставки в бамперах, литые диски. Модель чуть меньше типичных представителей С-класса: длина — 4561 миллиметр, база — 2651 миллиметр. Багажник — объёмом 498 литров.
  • На седане стоят простые передние сиденья с интегрированными подголовниками и без обогрева. Спинка дивана складывается целиком, климат-контроля нет — только кондиционер. Зато фары решили поставить светодиодные уже в базовой комплектации, есть люк, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, система автоторможения, современная медиасистема.
  • Простоту модели подтверждает и силовой агрегат. Единственный доступный мотор — это атмосферник 1.5 мощностью 110 л.с. серии ЕА211. С ним сочетается 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Механическая коробка не предлагается вовсе.
  • Выпускать Volkswagen Lavida XR в Китае будет СП с концерном SAIC. Продажи стартуют в июне. В переводе на наши деньги стоимость ожидается примерно на уровне от 1,2 до 1,35 миллиона рублей.

У Volkswagen Lavida XR/Virtus есть и ещё одно название: как Polo Sedan её продают в ЮАР. Там четырёхдверку предлагают с мотором 1.6 MPI мощностью 110 лошадиных сил в сочетании с «механикой» или «автоматом».

Купили бы такой из «серых» поставок?

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