Бразильско-индийский седан Volkswagen Virtus добрался до Китая

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В Китае дебютировал компактный седан Volkswagen Lavida XR. Под этим названием будет продаваться модель Virtus, вот уже несколько лет представленная в Бразилии и Индии. В Поднебесной она заменит сразу две устаревшие модели.
У Volkswagen Lavida XR/Virtus есть и ещё одно название: как Polo Sedan её продают в ЮАР. Там четырёхдверку предлагают с мотором 1.6 MPI мощностью 110 лошадиных сил в сочетании с «механикой» или «автоматом».
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