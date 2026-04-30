Больше половины китайских автомобилей в России не сломались прошедшей зимой

Ни с какими техническими проблемами прошедшей зимой не столкнулись 54% владельцев автомобилей китайского происхождения. Такой вывод делают аналитики Авто.ру по итогам уже третьего по счёту исследования. Выросла доля беспроблемных автомобилей в возрасте не старше трёх лет, а тратить на ремонт стали чуть больше.
- Владельцы «китайцев» стали чаще обращаться на сервисы из-за холодного разряда аккумулятора: доля таких обращений выросла с 18 до 24% по сравнению с предыдущим исследованием. Также среди частых неисправностей названы проблемы с запуском двигателя (16%) и неполадки в тормозной системе (11%). Если год назад чуть больше трети участников исследования (35%) ответили, что потратили на ремонт менее 20 тысяч рублей, то этой зимой их число уменьшилось до 30%. Группа тех, кто израсходовал от 20 до 50 тысяч, сократилась на 2 п.п., до 37%, а от 50 до 80 тысяч рублей потратили 20% участников опроса, что на 5 п.п. больше, чем годом ранее.
- Доля владельцев относительно молодых «китайцев», вообще не обращавшихся зимой на сервис, выросла до 38% (плюс 3 п.п.). 35% всех респондентов ремонтировали автомобиль не более двух раз. Пять и более поломок отметили лишь 4% участников опроса.
- Уровень удовлетворённости обладателей «китайцев» стабилизировался после резкого роста год назад: на 4 и 5 баллов из 5 свои ощущения оценивают 80% автовладельцев. Полностью недовольны своими автомобилями, как и ранее, меньше 1%. До 4% с прежних 7% уменьшилось число респондентов, считающих, что китайские машины ломаются ощутимо чаще других иномарок.
- Исходя из анализа данных Гаража Авто.ру, эксперты сообщают о среднем уровне расходов на обслуживание китайского автомобиля нынешней зимой на уровне 21 тысячи рублей, из которых 12 тысяч пришлось на запчасти. Для отечественной машины тот же показатель составил 16,3 тысячи рублей.
В конце апреля аналитики Авто.ру заявили о росте с 5 до 8% рыночной доли «китайцев» с пробегом. Среднестатистический автомобиль этого сегмента имеет 70 тысяч километров пробега, возраст не более пяти лет и стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей.
Сталкивались с серьёзными поломками нынешней зимой?
Да, было дело
Нет, всё прошло гладко
Подождите
Новости загружаются
Фото на обложке: Fit Service