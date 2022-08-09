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АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей с ЭРА-ГЛОНАСС

НовостиАлександр ШохиновКомменты

АвтоВАЗ во вторник официально заявил о возобновлении производства автомобилей Lada Granta и Niva Legend с системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Система позволяет в случае дорожного инцидента вызвать на место аварии экстренные службы и работает даже при отключении электропитания.

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  • «Одной из приоритетных задач для Lada является повышение безопасности автомобилей, поэтому мы сумели в кратчайшие сроки вернуть систему ЭРА-ГЛОНАСС на семейство Granta и Niva», — отметил вице-президент компании по продажам Дмитрий Костромин.
  • Автомобили без системы оповещения на АвтоВАЗе начали выпускать в сентябре 2021 года на фоне дефицита полупроводников. Владельцам уже реализованных автомобилей придётся обращаться в дилерские центры Lada для установки «тревожной кнопки».
  • Производство автомобилей Lada возобновилось 6 июня 2022 года с седана, лифтбека Granta и универсала Granta Cross в упрощённой версии Classic’22. Такие машины оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил пониженного экологического класса «Евро-2», а также лишены ABS, подушек безопасности и кондиционера. Стоимость модели начинается от 678 300 рублей.

В конце июля в продажу поступили упрощённые Гранты с кондиционером, которые стоят минимум 745 900 рублей (это почти на 70 тысяч рублей больше цены самой доступной Granta Classic’22). Выпуск машин с подушками безопасности, по планам, перезапустят до конца августа. А вот решить вопрос с антипробуксовочной системой оказалось сложнее, так что это вопрос более отдалённой перспективы.

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