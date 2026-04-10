АвтоВАЗ доустановит SOS-кнопку на 40 тысяч Lada Granta

АвтоВАЗ продолжает устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили Lada, которые временно выпускались без неё. На очереди Granta 2021 и 2022 годов выпуска, дооснащению подлежат 41 307 машин. С 10 апреля владельцев начнут приглашать в дилерские центры, работы будут проводиться бесплатно.
- В пресс-службе АвтоВАЗа напомнили, что временный выпуск автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС «был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникших в 2021 году».
- На всех Granta, произведённых с сентября 2021 года по апрель 2022-го, будет выполнена установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Автовладельцы могут самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под программу — для этого нужно ввести VIN-код на сайте Росстандарта.
- Осенью прошлого года АвтоВАЗ включил в программу дооснащения автомобилей «тревожными кнопками» Lada Vesta первого поколения в количестве 22 тысячи единиц, а также Niva Legend и Niva Travel.
В конце прошлого года Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, которым прекращается действие моратория на обязательную установку «тревожных кнопок» на ввозимые из-за рубежа автомобили физических лиц. Тогда же сообщалось, что доля автомобилей, оснащённых такими кнопками, в российском автопарке составляет лишь 23%.
Подождите
Объявления загружаются
Ваш автомобиль оснащён блоком ЭРА-ГЛОНАСС?
Да
Нет
Подождите
Новости загружаются