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Антикризисная Lada Granta с кондиционером поступила в продажу

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ начал производство упрощённой Lada Granta в комплектации Classic’22, которая дополнена кондиционером. Стоит такая Granta минимум 745 900 рублей, то есть на 70 тысяч дороже самой доступной Granta Classic’22. По мнению АвтоВАЗа, на Гранты с кондиционером может приходиться до 80% продаж всего семейства.

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  • По данным Журнала Авто.ру, производитель климатической установки для Гранты корейско-китайская фирма Estra. Кондиционер стал второй из доступных для антикризисной Lada Granta опций: с момента начала продаж для модели предлагаются также 15-дюймовые легкосплавные диски вместо штатных 14-дюймовых штамповок. Стоит комплект таких колёс 17 тысяч рублей.
  • При этом в оснащение вседорожной Granta Cross такие колёса входят по умолчанию. Кроме того, универсал дополнительно оснащается подогревом передних сидений и регулировкой водительского кресла по высоте, а внешне отличается защитным обвесом из чёрного пластика и рейлингами на крыше. Цена в исполнении с кондиционером — 811 900 рублей.
  • Упрощённая Lada Granta доступна также в кузове лифтбек: базовая комплектация Classic'22 для такой Гранты оценена в 695 900 рублей, с опциональным кондиционером — 765 900 рублей.

Ранее сообщалось, что в августе АвтоВАЗ планирует освоить производство ещё более богатых, но по-прежнему упрощённых модификаций Гранты. Их собираются оснащать магнитолой с монохромным дисплеем, а также системой «ЭРА-ГЛОНАСС», легкосплавные диски такие Гранты получат по умолчанию.

Стоит кондиционер такой переплаты, как считаете?

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