Антикризисная Lada Granta с кондиционером поступила в продажу

АвтоВАЗ начал производство упрощённой Lada Granta в комплектации Classic’22, которая дополнена кондиционером. Стоит такая Granta минимум 745 900 рублей, то есть на 70 тысяч дороже самой доступной Granta Classic’22. По мнению АвтоВАЗа, на Гранты с кондиционером может приходиться до 80% продаж всего семейства.