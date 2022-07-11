АвтоВАЗ запустил сборку «антикризисной» Lada Granta Cross и назвал цену
Семейство «антикризисной» Lada Granta пополнилось «вседорожной» модификацией Cross. Универсал сохранил прежние отличия от стандартной Гранты, в числе которых увеличенный дорожный просвет, рейлинги на крыше. Однако выпускаться такая модификация будет в той же упрощённой версии Classic’22, что и прочие нынешние Гранты. Цена — от 722 300 рублей с учётом предлагаемых производителем скидок, что примерно на 40 тысяч дороже обычной Lada Granta в кузове универсал.
- Lada Granta Cross будет отличаться и интерьером, отделывать который планируется сочетанием контрастных ткани и экокожи, а водительское сиденье снабдят регулировкой по высоте. Однако список прочего оборудования идентичен другим версиям Lada Granta. У вседорожного универсала не будет, к примеру, медиасистемы, подушек безопасности, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и системы АБС.
- Ранее цена Lada Granta Cross в комплектации Classic стартовала с 854 900 рублей. Нынешняя Classic'22 без учёта маркетинговых предложений и цены «Набора автомобилиста» будет стоить минимум 739 900 рублей.
Нынешнее «антикризисное» семейство Lada Granta, помимо стандартных седана, лифтбека и универсала, включает в себя ещё и «подогретую» Granta Drive Active. Четырёхдверка оснащается единственным доступным Гранте мотором — 90-сильной версией 1,6-литрового «восьмиклапанника» с пятиступенчатой механической коробкой. При этом пока только для Drive Active доступна комплектация Comfort'22, в которую включены кондиционер и подогрев передних сидений.
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