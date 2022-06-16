АвтоВАЗ назвал цену и запустил продажи «антикризисной» Lada Granta

Без учёта предлагаемых скидок и цены аксессуаров («Набор автомобилиста» за 2,4 тысячи рублей, от которого можно отказаться) упрощённый седан обойдётся минимум в 675 900 рублей. Стартовая цена лифтбека

, рассчитанная по той же схеме

— 695 900 рублей, универсал стоит от 702 900 рублей. Хэтчбек номинально в гамме сохранился, но упрощённой комплектации не получил. Единственная доступная опция, комплект 15-дюймовых дисков, предлагается по цене 17 тысяч рублей, доплата за любой цвет кузова, кроме белого — ещё 6 тысяч.