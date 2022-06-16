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Сборку «антикризисной» Lada Granta показали на видео

АвтоВАЗ назвал цену и запустил продажи «антикризисной» Lada Granta

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж «антикризисной» Lada Granta Classic'22. Базовая комплектация модели оценена в 658 300 рублей с учётом скидок — например, по системе Trade-In завод предоставляет скидку в 20 тысяч рублей. Утверждается, что упрощённая Гранта стоит на 103 200 рублей дешевле традиционной модели в докризисной комплектации Classic.

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  • Помимо уже обещанных электроусилителя руля и передних стеклоподъёмников в оснащение такой Гранты вошли зеркала с обогревом и электроприводом регулировок. Кроме того, модель снабдят дневными ходовыми огнями, центральным замком и бортовым компьютером.
  • Медиасистем не предусмотрено никаких — только аудиоподготовка на 4 динамика, а колёсные диски на 14 дюймов будут штампованными. 15‑дюймовые литые колёса доступны за отдельную плату. При этом упрощённые Гранты по умолчанию будут комплектоваться окрашенными в цвет кузова дверными ручками, зеркалами и молдингами.
  • Без учёта предлагаемых скидок и цены аксессуаров («Набор автомобилиста» за 2,4 тысячи рублей, от которого можно отказаться) упрощённый седан обойдётся минимум в 675 900 рублей. Стартовая цена лифтбека, рассчитанная по той же схеме — 695 900 рублей, универсал стоит от 702 900 рублей. Хэтчбек номинально в гамме сохранился, но упрощённой комплектации не получил. Единственная доступная опция, комплект 15-дюймовых дисков, предлагается по цене 17 тысяч рублей, доплата за любой цвет кузова, кроме белого — ещё 6 тысяч.
  • Силовой агрегат для такой Гранты предлагается только один. Это 90‑сильная версия восьми­клапанного мотора объёмом 1,6 литра в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой. Официально не сообщается, подвергался ли двигатель каким-то доработкам ради упрощения, однако, по более ранним данным, его экологический класс понижен до Евро‑2.
  • Как сообщили Журналу Авто.ру на АвтоВАЗе, планируются и более дорогие комплектации Granta, в оснащение которых войдут кондиционер и другое оборудование. Докризисная стоимость четырёхдверной Гранты начиналась с отметки 727 900 рублей за исполнение Standart, комплектация Classic стоила минимум 761 500 рублей.

Пока АвтоВАЗ собирает только одну модель, сроки расширения линейки не названы. Ранее сообщалось, что в течение лета к «антикризисной» Lada Granta может присоединиться аналогичный вариант исполнения внедорожника Lada Niva.

Ну как, стоит оно того?

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