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АвтоВАЗ поднимет цены на Lada Granta и Niva Travel с 1 мая

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ разослал по дилерским центрам обновлённые прайс-листы на некоторые модификации Lada Granta и Niva Travel. Об этом пишут в сообществе «Купи Ладу автосалон в Тольятти» во «ВКонтакте». По данным сообщества, цены вырастут на 14–39 тысяч рублей.

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  • Стандартная Lada Granta в кузове седан подорожает на 1429 тысяч рублей. Таким образом, базовая стоимость модели вырастет до 692 300 рублей, самая дорогая «Гранта» в комплектации #Club будет стоить 864 900 рублей.
  • Лифтбек подорожает более заметно — прибавка составит от 24 до 39 тысяч рублей. Таким образом, стоимость Lada Granta в этом кузове будет укладываться в диапазон от 722 300 до 894 900 рублей.
  • Коснётся подорожание и Lada Granta Drive Active. Составит оно от 18 до 23 тысяч рублей, и эту «Гранту» с 1 мая уже не получится купить дешевле 827 900 рублей. В сообщении упоминается Granta Drive Active с 16-клапанным двигателем, цена на которую вырастет на 28 тысяч рублей в комплектации «Комфорт», но в официальном прайс-листе производителя такая версия пока отсутствует.
  • Базовые версии Lada Niva Travel подорожают на 28 тысяч рублей — до минимальных 1 042 900 рублей. Кроме того, 18 тысяч рублей прибавят в цене варианты исполнения с медиасистемой, однако не уточняется, каким образом: сейчас медиасистема предлагается для некоторых вариантов Niva Travel как опциональный пакет за 67 тысяч рублей.

В предыдущий раз АвтоВАЗ переписывал ценники на свои автомобили 1 марта — тогда повышение составило в среднем 2%. Это было первое подорожание за год.

Подорожание заставит вас отказаться от покупки Лады?

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