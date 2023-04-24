АвтоВАЗ поднимет цены на Lada Granta и Niva Travel с 1 мая

Коснётся подорожание и Lada Granta Drive Active. Составит оно от 18 до 23 тысяч рублей, и эту «Гранту» с 1 мая уже не получится купить дешевле 827 900 рублей. В сообщении упоминается Granta Drive Active с 16-клапанным двигателем, цена на которую вырастет на 28 тысяч рублей в комплектации «Комфорт», но в официальном прайс-листе производителя такая версия пока отсутствует.