АвтоВАЗ поднимет цены на Lada Granta и Niva Travel с 1 мая

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АвтоВАЗ вернул на Lada Granta 16-клапанный двигатель
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АвтоВАЗ разослал по дилерским центрам обновлённые прайс-листы на некоторые модификации Lada Granta и Niva Travel. Об этом пишут в сообществе «Купи Ладу автосалон в Тольятти» во «ВКонтакте». По данным сообщества, цены вырастут на 14–39 тысяч рублей.
В предыдущий раз АвтоВАЗ переписывал ценники на свои автомобили 1 марта — тогда повышение составило в среднем 2%. Это было первое подорожание за год.