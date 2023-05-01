Оставить коммент

Раскрыты детали оснащения самой доступной версии Lada Vesta NG

АвтоВАЗ повысил цены на Lada Granta и Niva Travel

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

1 мая на официальном сайте марки Lada опубликованы обновлённые прайс-листы на семейство Granta и внедорожник Niva Travel. Обе модели подорожали, в среднем повышение цен составило около 3%. При этом, как уточняет «Лада Онлайн», стоимость самого дорогого универсала Lada Granta снизилась сразу на 95 тысяч рублей.

Читайте нас в Дзене!
  • Самая доступная версия Lada Granta в кузове седан подорожала на 14 тысяч рублей — до 692 300 рублей, топовый вариант оценён в 864 900 рублей, то есть на 29 тысяч больше, чем ранее. Стоимость лифтбека увеличилась заметнее, на 24 и 39 тысяч рублей соответственно и теперь укладывается в диапазон от 722 300 до 894 900 рублей.
  • Базовая цена универсала Lada Granta, как и в случае с седаном, увеличилась на 14 тысяч: теперь он стоит минимум 719 300 рублей. А вот верхний ценовой предел уменьшился с 1 008 800 до 913 800 рублей, то есть на 95 тысяч. Связано это с тем, что АвтоВАЗ исключил из прайс-листа комплектацию с классической автоматической коробкой, которю уже давно не выпускают. Кросс-версия универсала после повышения стоит от 837 900 до 919 900 рублей.
  • Цены на Lada Niva Travel выросли на 28 и 76 тысяч рублей: теперь внедорожник стоит от 1 042 900 до 1 312 900 рублей. Самая дорогая модификация — это спецверсия KHL, выпущенная в честь Континентальной хоккейной лиги. Затронуло подорожание и Lada Niva Legend, но коснулось только внедорожной комплектации Bronto: она теперь стоит от 1 175 900 до 1 225 900 рублей.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил повышение цен процессом локализации их производства. Предприятие переходит на отечественные комплектующие, которые оказываются более дорогими, чем применявшиеся ранее — это повышает себестоимость автомобилей. В предыдущий раз АвтоВАЗ увеличивал стоимость своей продукции 1 марта.

Существенное повышение, на ваш взгляд?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании