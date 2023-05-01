АвтоВАЗ повысил цены на Lada Granta и Niva Travel

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АвтоВАЗ объявил стоимость Lada Granta с 16-клапанным двигателем
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1 мая на официальном сайте марки Lada опубликованы обновлённые прайс-листы на семейство Granta и внедорожник Niva Travel. Обе модели подорожали, в среднем повышение цен составило около 3%. При этом, как уточняет «Лада Онлайн», стоимость самого дорогого универсала Lada Granta снизилась сразу на 95 тысяч рублей.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил повышение цен процессом локализации их производства. Предприятие переходит на отечественные комплектующие, которые оказываются более дорогими, чем применявшиеся ранее — это повышает себестоимость автомобилей. В предыдущий раз АвтоВАЗ увеличивал стоимость своей продукции 1 марта.
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