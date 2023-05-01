АвтоВАЗ повысил цены на Lada Granta и Niva Travel

Базовая цена универсала Lada Granta

, как и в случае с седаном, увеличилась

на 14 тысяч: теперь он стоит минимум 719 300 рублей. А вот верхний ценовой предел уменьшился с 1 008 800 до 913 800 рублей, то есть на 95 тысяч. Связано это с тем, что АвтоВАЗ исключил из прайс-листа комплектацию с классической автоматической коробкой, которю уже давно не выпускают.

Кросс-версия универсала после повышения стоит от

837 900 до 919 900 рублей.