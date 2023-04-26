АвтоВАЗ установит для дилеров максимально допустимые цены и будет их контролировать

Как следует из его заявления, на завод пропишет на Лады две цены: рекомендованную и предельную. Первая, вероятно, будет указана в прайс-листах. Как покупатели смогут узнать вторую, чтобы убедиться, что дилер соблюдает указания производителя, пока неясно.