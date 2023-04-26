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Российский электрокар «Атом» выйдет на рынок в четырёх вариантах

АвтоВАЗ установит для дилеров максимально допустимые цены и будет их контролировать

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Кирилл Малышев

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С мая АвтоВАЗ пропишет для своих официальных дилеров максимально допустимые цены на автомобили Lada. В случае их превышения последует наказание вплоть до расторжения контракта, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы автогиганта Максима Соколова.

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  • Как следует из его заявления, на завод пропишет на Лады две цены: рекомендованную и предельную. Первая, вероятно, будет указана в прайс-листах. Как покупатели смогут узнать вторую, чтобы убедиться, что дилер соблюдает указания производителя, пока неясно.
  • Максим Соколов отметил, что подобное регулирование не противоречит законодательству. Норму пропишут в дилерских соглашениях. За нарушения обещают наказывать. Самой строгой санкцией станет расторжение контракта. С учётом того, что доля Лады на рынке составляет около 40 процентов, вряд ли дилеры захотят рисковать.

Скоро в продаже должны появиться Гранты с 16-клапанными двигателями мощностью 106 л.с. Их уже начали производить. В мае возрождённый мотор получит рестайлинговая Веста. Цены на новые версии Лад пока не названы.

Сталкивались с завышением цен у дилеров?

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