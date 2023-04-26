АвтоВАЗ установит для дилеров максимально допустимые цены и будет их контролировать

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Новая Lada Granta: первые фотографии
Российский электрокар «Атом» выйдет на рынок в четырёх вариантах
С мая АвтоВАЗ пропишет для своих официальных дилеров максимально допустимые цены на автомобили Lada. В случае их превышения последует наказание вплоть до расторжения контракта, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы автогиганта Максима Соколова.
Скоро в продаже должны появиться Гранты с 16-клапанными двигателями мощностью 106 л.с. Их уже начали производить. В мае возрождённый мотор получит рестайлинговая Веста. Цены на новые версии Лад пока не названы.