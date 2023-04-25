Готовим обычный автомобиль для необычных путешествий: первый выезд

Постройка внедорожника для путешествий, которую мы вели в рамках проекта #Теперь идеально при поддержке банка ВТБ, завершена! И сразу после этого нам пришлось отправиться за тысячу километров от Москвы — в Киров, для регистрации изменений, которые мы внесли в конструкцию «Нивы». А потом — съездили на бездорожье и устроили пикник на природе, чтобы перед по-настоящему дальним путешествием оценить доработки машины, в том числе раскладную палатку на крыше. Делимся впечатлениями и подбиваем смету.
Как «Нива» едет по бездорожью
Мы однозначно угадали с доработкой ходовой части и трансмиссии. С движением по грунтовкам и слегка пересечённой местности у «Нивы» и в заводском варианте особых проблем нет, а теперь вообще красота! Пусть формально клиренс под задним редуктором увеличился всего на сантиметр с хвостиком, зато лифт-комплект ощутимо поднял над поверхностью пороги и прочие кузовные элементы. Поэтому на первых испытаниях ни разу не пришлось проверить на прочность мощную защиту-лыжу под моторным отсеком и раздаточной коробкой.
Lada на пухлых зубастых шинах с солидной невозмутимостью и приятной плавностью обрабатывает рельеф, пересекает даже поперёк колеи и уверенно ползает по весеннему раскисшему полю. Перемещению больших колёс в арках ничего не мешает, поэтому ходы подвесок используются сполна. А когда их уже не хватает, и одно из колёс оказывается в воздухе, в дело вступает винтовой дифференциал повышенного трения ValRacing в заднем мосту.
Простой эксперимент — карабкаемся на косогор, сознательно не включив блокировку «центра» полноприводной трансмиссии. Как только случается диагональное вывешивание, «Нива» ожидаемо останавливается. Но стоит передвинуть передний рычаг раздатки, вторая ось принудительно получает порцию крутящего момента, и самоблок тут же грамотно его использует. Полностью замкнуться он, конечно, не способен, но даже ограниченных импульсов тяги на сохранившем контакт с покрытием колесе хватает, чтобы заставить внедорожник двигаться дальше.
Ощутимо помогает винтовой дифференциал и на ровной местности, если она вдруг залита грязью, засыпана песком или снегом. Устройство работает полностью автоматически, так что водителю нужно лишь вовремя заблокировать межосевой дифференциал и не стесняться давить на газ. Дальше машина сделает всё сама — доработанная Lada в таких непростых условиях гребёт намного энергичнее заводской.
Как машина ведёт себя на обычных дорогах
Положительный эффект доработок в плане проходимости был так или иначе ожидаем. А вот заметный прогресс в езде по асфальту стал приятным сюрпризом. Оказалось, что усиленные покрышки Nokian Outpost AT размерности 215/70 R16 и на шоссе тоже работают куда лучше штатных узеньких Pirelli Scorpion ATR 185/75 R16 — не подламываются в ходовых виражах, почти не гудят и увереннее глотают неровности.
Кто имел счастье бывать на трассе Р-243 на участке от Костромы до Кирова, тот знает, что покрытие там местами похоже на сыр. По всей ширине дороги в хаотичном порядке рассыпаны дыры пугающей глубины, заставляющие даже фуры с прицепами сбрасывать скорость и петлять между воронками.
А экспедиционной «Ниве» наплевать — мчит себе напрямик с благородной упругостью. Плавность хода такова, что порой удивляешься, почему соседи по потоку вдруг осаживают до пешеходной скорости — ямы-то вроде бы ерундовые. По крайней мере, если верить реакциям машины.
И здорово, что лифт-комплект не нарушил кинематику штатных подвесок. Высокую «Ниву» на неровностях не сдёргивает с траектории, раскачки тоже нет, а смещённые крепления стабилизатора и расширенная почти на семь сантиметров колея — за счёт дисков с малым вылетом — добавили поперечной устойчивости. Даже с массивной палаткой и увесистым экспедиционным багажником на крыше Lada кренится умеренно.
Были опасения насчёт стабильности доработанной «Нивы» при торможении, ведь вылет дисков напрямую влияет на так называемое плечо обкатки. Однако и здесь проблем не случилось: Lada без АБС и системы распределения тормозных усилий замедляется уверенно и ровно, вынуждая корректировать траекторию, лишь когда под колёсами одного борта находится асфальт, а с другой стороны, допустим, пыльная обочина.
Что с динамикой и расходом топлива
А вот штатного 1,7-литрового восьмиклапанного мотора на 83 силы экспедиционной «Ниве» хватает уже с трудом. На бездорожье приходится чаще использовать понижающую передачу, а на трассе мириться с тем, что крейсерская скорость движения будет в диапазоне 80–100 км/ч. Но без серьёзных вложений в начинку двигателя эту проблему не решить.
Немолодому атмосфернику тяжеловато раскручивать увесистые внедорожные колёса и преодолевать повышенное аэродинамическое сопротивление кофра палатки. При разъездах с фурами и порывах бокового ветра внедорожник слегка покачивается — парусность всё же велика, это нужно учитывать и быть готовым подправить траекторию при необходимости.
Зато радует, что наши доработки не привели к существенному росту расхода топлива. Если в заводском исполнении наша «Нива» требовала на каждые 100 км около 10–10,5 литра 92-го бензина, то экспедиционнику нужно примерно на литр больше. Кажется, в этой области тоже можно было добиться прогресса. Например, использовав вместо усиленных стальных дисков ORW A17 лёгкие и прочные кованые, но это потребовало бы дополнительных расходов: «правильные» колёса обойдутся в два-три раза дороже. А вот от палатки на крыше отказываться мы бы не рекомендовали — она оказалась очень практичной и полезной.
Подготовка к автомобильному путешествию — сложный процесс, в котором трудно сразу учесть все нюансы и расходы. Если не хватает денег на тюнинг или дополнительное оборудование, обратите внимание на кредит наличными от ВТБ. До конца апреля можно оформить кредит на любые цели по ставке 0% в первый месяц, а со второго месяца — от 4,4% при подключении страхования. Сумма кредита от 100 тысяч до 7 миллионов рублей позволит реализовать любые ваши идеи. *
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Как это — жить в автопалатке
Однажды разобравшись, как натягивать тент над входной зоной и куда вставлять растяжки оконных клапанов-козырьков, дом на крыше можно раскладывать буквально за 15–20 минут. А с помощником — в два раза быстрее. Остановился в любом живописном месте, расстегнул кофр, откинул на пассажирскую сторону часть палатки с телескопической лестницей, зафиксировал внутри раздвижные штанги каркаса — и готово!
Конструкция получается устойчивой и вместительной. Автопалатка ORT-33 при ширине 140 см и длине 240 см без оговорок вмещает двух взрослых человек, которым остаётся забросить наверх разве что личные вещи да спальные мешки — мягкий матрас уже лежит внутри. Вдобавок распакованный модуль образует над бортом машины козырёк, позволяя использовать нижний этаж для хозяйственных нужд, если на улице дождь или слишком яркое солнце.
Сам дом-трансформер защищён от протечек и образования конденсата двойным вентилируемым тентом. А в жару выручают окна с противомоскитными сетками — они расположены с трёх сторон, так что без красивого вида и естественной вентиляции путешественники тоже не останутся.
Куда поедет «Нива»?
На момент публикации этого текста наша «Нива» уже отправится в своё первое серьёзное путешествие. Известный тревел-блогер Илия Воскресенский поведёт экспедиционный внедорожник на плато Бермамыт — удивительно живописное место Карачаево-Черкесии, откуда открываются потрясающие виды на жемчужину Кавказа — величественный Эльбрус. И мы ему уже завидуем: встречать рассветы и закаты в горах — что может быть лучше?!
Во сколько обошёлся проект
А нам остаётся ждать сочных фотографий, ярких впечатлений из путешествия и считать финальные расходы. Про основные траты на технический тюнинг, внедорожный обвес, туристическое снаряжение и оформление доработок в ГИБДД мы уже рассказывали — всего за это мы заплатили 345 947 рублей.
Если же к ним прибавить всякие мелкие покупки, дополнительные форс-мажорные работы и стоимость материалов вроде смазки или электрических разъёмов и проводов, то набегает 418 670 рублей. И да — мы не претендуем на абсолютную истину, ведь у каждого любителя приключений свои рецепты, мечты и бюджеты. В нашем случае адаптация совершенно обычной «Нивы» под конкретную узкую задачу обошлась примерно в половину цены исходной модели, которая составила 891 900 рублей.
Итого — 1 310 570 рублей.
Недёшево? Как посмотреть. Ведь и при таком раскладе подготовленная Lada выходит дешевле, чем самая бюджетная версия УАЗ Хантер! Причём ульяновский вездеход потребует не меньших вложений. А Niva Legend действительно оказалась выгодной и удобной базой под проект путешественника, который умеет считать деньги.
Полный список расходов на подготовку «Нивы» к путешествию
Технические доработки
|Доработки
|Цена деталей, руб.
|Стоимость работ, руб.
|Самоблокирующийся дифференциал ValRacing
|12 450
|10 000
|Диск колёсный стальной усиленный ORW A17, 5 шт.
|24 500
|—
|Шина Nokian Outpost AT 215/70 R16, 5 шт.
|42 500
|—
|Шиномонтаж
|—
|3900
|Лифт-кит ZST
|13 600
|12 800
|Защита-лыжа ALF
|11 816
|4800
|Вывод сапунов ZST «Водолаз»
|2200
|3800
|Масло трансмиссионное и замена в редукторе
|521
|800
Обвес
|Доработки
|Цена деталей, руб.
|Стоимость работ, руб.
|Комплект расширителей колёсных арок Lapter/Fenders TKH21C
|7500
|5500
|Шноркель «Сафари»
|5700
|4500
|Экспедиционный багажник ALF
|16 800
|3000
|Лестница на заднюю дверь
|4800
|—
|Кронштейн «запаски» ТСФ на заднюю дверь
|7400
|4500
Снаряжение
|Доработки
|Цена деталей, руб.
|Стоимость работ, руб.
|Автопалатка ORT-33
|45 000
|4400
|Лопата Fiskars Solid Plus
|1898
|—
|Реечный домкрат Key Star
|4540
|—
|Комплект сэндтраков
|10 750
|—
|Такелажные эластичные резинки
|651
|—
|Канистра Art-Rider Pro для топлива, 10 литров
|1488
|—
|Канистра Art-Rider Pro для воды, 10 литров
|2046
|—
|Комплект дополнительного освещения, 5 LED-прожекторов
|15 131
|—
|Влагозащитный блок управления светом
|3975
|—
|Холодильник Tesler TCF-2212
|4999
|—
|Инвертор Airline
|3079
|—
|Газовая горелка Fast Track
|1522
|—
|Газовый баллон «Сплав»
|365
|—
|Туристическая аптечка «Аполло»
|595
|—
|Гермомешок «Сплав» Readily 6
|910
|—
|Магнитный аккумуляторный фонарь Navigator
|1235
|—
|Мягкий багажный кофр
|1628
|—
|Спальный мешок Naturehike U150
|2565
|—
|Браслеты противоскольжения «Вездеход»
|4085
|—
|Комплект тросов и такелажа
|5700
|—
|Воздушный компрессор AVS Turbo KS900
|4770
|—
|Охотничий топорик Amigo 74472
|1998
|—
Прочие расходы
|Доработки
|Цена деталей, руб.
|Стоимость работ, руб.
|Оформление доработок в ГИБДД (включая госпошлины)
|—
|32 826
|Принадлежности и расходные материалы, дополнительные работы
|3153
|10 921
|ОСАГО
|—
|35 353
|Госпошлина за постановку на учёт нового автомобиля
|—
|2500
|271 870
|146 800
Итого: 418 670 рублей
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Понравилась наша экспедиционная «Нива»?
Фото: Вячеслав Крылов, Alexey Elfimov (Unsplash)