Готовим обычный автомобиль для необычных путешествий: первый выезд

Простой эксперимент — карабкаемся на косогор, сознательно не включив блокировку «центра» полноприводной трансмиссии. Как только случается диагональное вывешивание, «Нива» ожидаемо останавливается. Но стоит передвинуть передний рычаг раздатки, вторая ось принудительно получает порцию крутящего момента, и самоблок тут же грамотно его использует. Полностью замкнуться он, конечно, не способен, но даже ограниченных импульсов тяги на сохранившем контакт с покрытием колесе хватает, чтобы заставить внедорожник двигаться дальше.

Ощутимо помогает винтовой дифференциал и на ровной местности, если она вдруг залита грязью, засыпана песком или снегом. Устройство работает полностью автоматически, так что водителю нужно лишь вовремя заблокировать межосевой дифференциал и не стесняться давить на газ. Дальше машина сделает всё сама — доработанная Lada в таких непростых условиях гребёт намного энергичнее заводской.