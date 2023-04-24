Готовим обычный автомобиль для необычных путешествий: легализация доработок

Пока мы продолжаем строить «Ниву» для путешествий в рамках проекта #Теперь идеально при поддержке банка ВТБ, читатели журнала продолжают писать нам в комментариях и в соцсетях о том, что такой машине будет трудно, а то и вообще невозможно пройти технический осмотр. Этот скепсис понятен: автомобильный тюнинг в России узаконить крайне сложно. Но возможно! Делимся положительным опытом и считаем затраты.
Процедура регистрации изменений конструкции машины столь запутанна и туманна, что зачастую ставит в тупик даже опытных тюнеров. Поэтому большинство любителей доработок предпочитает ездить, не меняя документы. Проще говоря, в надежде на удачу — что их не остановит инспектор ГИБДД или не заметит доработок. И как показывает практика, серьёзные проблемы ждут лишь владельцев самых радикальных проектов с показным нарушением норм безопасности и здравого смысла.
Тогда зачем что-то регистрировать?
В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) есть обширная статья 12.5, целиком посвящённая ответственности за управление неисправным автомобилем. Штраф по 1 пункту, который и запрещает фактически любой тюнинг — всего 500 рублей, однако инспектор имеет полное право выдать с ним предписание на устранение незаконных переделок в установленный срок (обычно 10 дней). Если вовремя не убрать допоборудование и не предъявить машину на осмотр в ГИБДД в исходном состоянии, её регистрацию приостановят. Для автопутешественника это значит только одно — испорченный отпуск и неприятные хлопоты по возвращении домой. Вероятно — на эвакуаторе.
Другой подвох кроется в юридических тонкостях. Многие и не догадываются, что любая, даже самая незначительная деталь, которую производитель при сертификации не внёс в одобрение типа транспортного средства (ОТТС), формально будет считаться незаконной. Типичный пример — фаркоп. Не каждая модель имеет право легально иметь тягово-сцепное устройство, хотя для большинства отечественных водителей такая опция кажется очевидной. То же самое, допустим, и с колёсами нештатного размера — красивые диски с чуть другим вылетом или слишком суровой резиной способны стать поводом для наказания.
И как же быть с доработками?
Чтобы не упустить важные мелочи, имеет смысл договориться о сопровождении процесса регистрации доработок со специализированной фирмой, которая знает все нюансы и поможет собрать нужные документы. Цены на услуги таких компаний отличаются во много раз (в Москве и Санкт-Петербурге могут попросить и больше 100 000 рублей), поэтому не ленитесь изучить рынок в поисках выгодных предложений от надёжных организаций с проверенной репутацией. По рекомендациям опытных джиперов мы нашли партнёра в лице компании ОТК, услуги которой обошлись во вменяемые 28 000 рублей. С оформлением официального договора и подключением к делу сертифицированных лабораторий.
Подготовка к автомобильному путешествию — сложный процесс, в котором трудно сразу учесть все нюансы и расходы. Если не хватает денег на тюнинг или дополнительное оборудование или нужны средства для организации путешествия, обратите внимание на кредит наличными от ВТБ. До конца апреля можно оформить кредит на любые цели по ставке 0% в первый месяц, а со второго месяца — от 4,4% при подключении страхования. Сумма кредита от 100 тысяч до 7 миллионов рублей позволит реализовать любые ваши идеи. *
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А ещё заложите на эту процедуру дополнительное время. Даже если всё сложится самым удачным образом, оформление тюнинга займёт две-три недели минимум. Так что не тяните — обильную бумажную работу правильнее вести параллельно с инженерной.
Оформление тюнинга пошагово
Первый этап — предварительная техническая экспертиза. В своём заключении лицензированная испытательная лаборатория должна согласовать перечень изменений и описать требования к работам. В общем, чётко обозначить, какие правки заводской конструкции в принципе возможны и допустимы. Нам, например, отказали в легализации дополнительного освещения, что ожидаемо: слепить окружающих на дорогах общего пользования нельзя. Поэтому прожекторы мы сделали съёмными и заготовили для них чехлы — будем крепить LED-огни только в глуши и на привалах.
Получив одобрение экспертов, надо оплатить государственную пошлину в 1000 рублей и обратиться с этими документами в ГИБДД за официальным разрешением на переоборудование машины. Обычно ведомство рассматривает заявление несколько дней, после чего утверждает проект либо отклоняет его.
Эту стадию «Нива» тоже прошла успешно. Инспектор одобрил установку нужных нам шноркеля, экспедиционного багажника, лесенки, откидного кронштейна «запаски», внедорожных колёс, расширителей арок, фаркопа и лифта подвески.
Но это лишь половина пути, причём не самая сложная. Фактически завершив тюнинг и вооружившись декларацией выполненных работ от автосервиса, снова обращаемся в испытательную лабораторию за протоколом соответствия модернизированного внедорожника актуальным нормам безопасности. И затем, заручившись письменным согласием экспертов, отправляемся на техосмотр. За проверку доработанной машины и получение диагностической карты отдали 1826 рублей.
Финальная, самая хлопотная и нервная стадия — визит в ГИБДД для демонстрации готового автомобиля, внесения изменений в электронный ПТС и замены СТС. Партнёры сразу предупредили: в Москве или в Петербурге рассчитывать на оперативность в этом вопросе невозможно. А поскольку сроки нас поджимали, пришлось отправиться за 1000 км — в Киров, где сотрудники ГИБДД привыкли к переоборудованной технике: в регионах и вездеходов хватает, и грузовиков с различными спецнадстройками, поэтому регистрация изменений конструкции здесь в порядке вещей. Но лишние предметы — вроде палатки или лопаты — просят демонтировать. Машину следует показывать ровно в том виде, что зафиксирован в протоколе лаборатории.
Оплатив очередную госпошлину в 1500 рублей, сдаём большой пакет документов в отдельное окошко МРЭО. Видно было, как пристально и придирчиво инспектор изучает результаты заключительной экспертизы, сверяет перечень доработок и советуется с коллегой по спорным вопросам. Наконец, следует команда — машину на площадку осмотра! К счастью, качеством исполнения работ сотрудник ГИБДД тоже остался доволен.
На часах в тот момент было около полудня, а закончить обработку документов пообещали в пять вечера. Со слов сопровождающего, это вполне обычная практика — всем приходится ждать. В назначенное время окошко МРЭО открылось, откуда взамен пачки бумаг мы получили единственный, но очень важный лист — свидетельство о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности Таможенного союза.
Именно на основании этого документа ГИБДД вписывает доработки в свидетельство о регистрации. Для этого нужно ещё раз приехать на приём в отделение — пришлось задержаться в Кирове на вторую ночь. Ну а дальше процесс идентичен постановке машины на учёт. Опять оплата госпошлины (на этот раз 500 рублей), подача заявления, очередной осмотр автомобиля экспертом и, наконец, вызов в окошко за новым СТС. Но вместо обычной заламинированной карточки нам выдали «книжку», где на внутренних страницах перечислен узаконенный тюнинг.
Итак, легализация изменений конструкции «Нивы» обошлась в 32 826 рублей (без учёта топлива на дорогу и жилья в Кирове), а общая сумма расходов на превращение серийного внедорожника в экспедиционник выросла до 345 947 рублей. Все вложения мы сведём в табличку в следующей публикации, где расскажем, что у нас получилось и как наша «Нива» для путешествий теперь едет.
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Приходилось оформлять тюнинг?
Фотографии: Юрий Урюков, Вячеслав Крылов