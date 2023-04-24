Готовим обычный автомобиль для необычных путешествий: легализация доработок

Пока мы продолжаем строить «Ниву» для путешествий в рамках проекта #Теперь идеально при поддержке банка ВТБ, читатели журнала продолжают писать нам в комментариях и в соцсетях о том, что такой машине будет трудно, а то и вообще невозможно пройти технический осмотр. Этот скепсис понятен: автомобильный тюнинг в России узаконить крайне сложно. Но возможно! Делимся положительным опытом и считаем затраты.

Процедура регистрации изменений конструкции машины столь запутанна и туманна, что зачастую ставит в тупик даже опытных тюнеров. Поэтому большинство любителей доработок предпочитает ездить, не меняя документы. Проще говоря, в надежде на удачу — что их не остановит инспектор ГИБДД или не заметит доработок. И как показывает практика, серьёзные проблемы ждут лишь владельцев самых радикальных проектов с показным нарушением норм безопасности и здравого смысла.