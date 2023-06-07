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Lada Granta Sport показала интерьер и крутые колёсные диски

Девятилетнюю Lada Kalina продают по цене новой Granta из-за пробега 600 километров

Новости

Кирилл Малышев

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На Авто.ру появилось объявление о продаже за 769 тысяч рублей универсала Lada Kalina, выпущенного в 2014 году. Цена на уровне новой Лады Гранты объясняется состоянием автомобиля: за девять лет он проехал чуть меньше 600 километров.

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  • В руках первого владельца «Калина» была до 2020-го, а затем три года простояла без регистрации. Второй хозяин приобрёл её около трёх месяцев назад.
  • Универсал представлен в самой простой комплектации. У него восьмиклапанный мотор (1,6 л., 87 л.с.) и механическая коробка передач. Из атрибутов комфорта есть гидроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники и нештатная магнитола. За безопасность отвечают две подушки и ABS.
  • За те же 769 тысяч рублей сейчас предлагается новая Гранта-седан в комплектации Classic Advance. У неё тоже нет кондиционера, в силу современных реалий нет ABS, зато есть обогрев передних сидений.

Год назад на продажу выставляли «Калину» первого поколения в близком состоянии. За машину 2013 года с пробегом 2000 километров просили 610 тысяч рублей. На тот момент самая простая Lada Granta стоила 678 тысяч.

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