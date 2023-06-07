Девятилетнюю Lada Kalina продают по цене новой Granta из-за пробега 600 километров

Материал по теме
Новые «Волги» и «Жигули» в продаже: сколько стоят советские «капсулы времени»
Lada Granta Sport показала интерьер и крутые колёсные диски
На Авто.ру появилось объявление о продаже за 769 тысяч рублей универсала Lada Kalina, выпущенного в 2014 году. Цена на уровне новой Лады Гранты объясняется состоянием автомобиля: за девять лет он проехал чуть меньше 600 километров.
Год назад на продажу выставляли «Калину» первого поколения в близком состоянии. За машину 2013 года с пробегом 2000 километров просили 610 тысяч рублей. На тот момент самая простая Lada Granta стоила 678 тысяч.