Девятилетнюю Lada Kalina продают по цене новой Granta из-за пробега 600 километров

На Авто.ру появилось объявление о продаже за 769 тысяч рублей универсала Lada Kalina, выпущенного в 2014 году. Цена на уровне новой Лады Гранты объясняется состоянием автомобиля: за девять лет он проехал чуть меньше 600 километров.