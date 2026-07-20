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АвтоВАЗ запустил производство обновлённой Lada Niva Legend

Обновление ранее называли самым серьёзным в истории модели
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АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства модернизированной версии внедорожника Lada Niva Legend, которая получила более 350 новых или обновлённых компонентов. Запуск приурочен к 60-летнему юбилею самого завода. Также сообщается, что приобрести усовершенствованную «Ниву» можно будет уже в августе, а цены и нюансы комплектаций объявят ближе к началу продаж.

  • Основным конструктивным изменением, которое реализовано на внедорожнике, считается новый силовой агрегат. Это позаимствованный у Niva Travel двигатель объёмом 1,8 литра на 90 сил, считающийся заметно более тяговитым, чем ранее (153 Нм). Под него перенастроена трансмиссия, в которой, в частности, реализовано управление раздаточной коробкой одним рычагом, а также усовершенствована система охлаждения.
  • Niva Legend обзавелась доработанной подвеской с иными пружинами и амортизаторами, а также вентилируемыми тормозами. В конструкции кузова применяются оцинкованные детали, а в интерьере появились новое рулевое колесо и водительская подушка. Отдельной инновацией в области эргономики стал единый ключ для дверей и замка зажигания.

В середине июля АвтоВАЗ рассказал о модернизированных версиях 1,6- и 1,8-литрового агрегатов для легковых моделей. Они стали мощнее, моторесурс двигателей также должен увеличиться. Дебютируют новинки на кроссовере Azimut, но позже их начнут ставить на Iskra и Vesta.

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#Автопром#Новинки#Внедорожники#LADA (ВАЗ)#Niva Legend
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Комментарии
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1 ч. назад
Для определенных целей Нива - отличная машина. Но в семью такую машину я бы не купил. С таким "тяговитым" мотором, опасно ездить в современном потоке. Да и хочется комфорта, а не борьбы с железкой за выживание. Не спорю, кто-то привык и по другому процесс "вождения" не представляет.
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1 ч. назад
IvanT, опасность езды с двигателем на 90 лс мягко говоря преувеличена. По Вашему только 200+ лс дают безопасность передвижения? Основной поток не ездит с тапкой в пол, но дураков на дорогах конечно хватает.
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