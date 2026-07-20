АвтоВАЗ запустил производство обновлённой Lada Niva Legend

АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства модернизированной версии внедорожника Lada Niva Legend, которая получила более 350 новых или обновлённых компонентов. Запуск приурочен к 60-летнему юбилею самого завода. Также сообщается, что приобрести усовершенствованную «Ниву» можно будет уже в августе, а цены и нюансы комплектаций объявят ближе к началу продаж.