АвтоВАЗ представил обновлённые двигатели 1.6 и 1.8: они стали мощнее

Доработанный мотор 1.6 развивает 120 сил и 154 Нм вместо прежних 106 сил и 148 Нм. Внедрена система изменения фаз газораспределения на впуске. Двигатель 1.8 форсирован со 122 сил и 170 Нм до 135 сил и 175 Нм. Изменение фаз на впуске у него было и ранее. При увеличении отдачи снижен расход топлива, однако конкретных значений производитель не приводит.

В моторах насчитывается 37 новых и модернизированных деталей, которые унифицированы для обоих. Оба также сохранили «безвтыковую» компоновку с проточками в поршнях под полный ход клапана, что исключает контакт клапана и поршня при обрыве ремня ГРМ. Изменены блок цилиндров с масляными форсунками, головка цилиндров, модуль впуска, шатунно-поршневая группа, профиль распредвалов.