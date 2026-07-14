АвтоВАЗ представил обновлённые двигатели 1.6 и 1.8: они стали мощнее

АвтоВАЗ раскрыл характеристики обновлённых 16-клапанных двигателей объёмом 1,6 и 1,8 литра. Их отдача повысилась на 14 и 13 л.с. соответственно. Первым их получит кроссовер Lada Azimut, который начнут производить в этом году. Затем настанет очередь семейств Iskra и Vesta.
- Доработанный мотор 1.6 развивает 120 сил и 154 Нм вместо прежних 106 сил и 148 Нм. Внедрена система изменения фаз газораспределения на впуске. Двигатель 1.8 форсирован со 122 сил и 170 Нм до 135 сил и 175 Нм. Изменение фаз на впуске у него было и ранее. При увеличении отдачи снижен расход топлива, однако конкретных значений производитель не приводит.
- В моторах насчитывается 37 новых и модернизированных деталей, которые унифицированы для обоих. Оба также сохранили «безвтыковую» компоновку с проточками в поршнях под полный ход клапана, что исключает контакт клапана и поршня при обрыве ремня ГРМ. Изменены блок цилиндров с масляными форсунками, головка цилиндров, модуль впуска, шатунно-поршневая группа, профиль распредвалов.
- В ГБЦ оптимизированы впускные и выпускные каналы, водяная рубашка и форма камеры сгорания. Степень сжатия выросла с 10,45 до 10,6. Форсунки охлаждения поршней обрели направленный факел распыла на днище поршня. Это улучшило отвод тепла от поршня и сократило угар масла.
- Высота подъёма впускного клапана уменьшена с 8,71 до 8,43 миллиметра. Изменено угловое положение кулачков распредвалов. Новые клапаны с уменьшенной толщиной стержня и направляющие втулки сократили механические потери. Пересмотрен профиль топливной трубки рампы. Оптимизирован угол распыла топливных форсунок.
- Моторы перевели на свечи зажигания меньшего диаметра (М12 вместо М14). Производительность масляного насоса увеличена на 20–25%.
Производство «Азимута» в Тольятти должно стартовать осенью. Весной АвтоВАЗ модернизировал оборудование под новую модель. Мощности позволят выпускать до 70 тысяч автомобилей в год.
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